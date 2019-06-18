恒投證券易主 股價飈16％

天風45億人幣購三成股權

恒投證券今日升15.61%，收報4元，成交額僅163萬元。恒投最早披露賣盤一事在上月28日，涉及九名股東向與天風證券訂立股權收購意向書，9名股東大多悉售手上持股，僅得北京鴻智慧通實業仍保留部分股份，該公司將沽出約0.56%或1461萬股內資股，交易完成後，仍保留5.35%或1.39億股內資股。

天風成公司單一最大股東

今次交易完成後，天風將成為公司單一最大股東，天風證券目前於A股上市，該股昨日微升0.51%，收報9.86元，曾高見9.97元。

被稱為明天系幕後掌門人的肖建華投資瓣數多，投資的券商包括太平洋證券及恒投證券﹔銀行亦有包商銀行、濰坊銀行、哈爾濱銀行（6138）等。隨着肖建華前年被帶返內地接受調查後，包商銀行早前被央行接管。