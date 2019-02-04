滬倫通昨啟動 華泰證券打頭陣 傳匯控為首家東向發CDR 上交所：未有時間表

明報記者 陳子凌

滬倫通在香港時間昨日下午3時於倫交所舉行啟動儀式，華泰證券GDR宣布掛牌，國務院副總理胡春華與英國財相夏文達出席。據上交所通告，起步階段對滬倫通跨境資金實行總額度管理，英國上市企業，在上交所掛牌中國存託憑證（CDR）的總額度為2500億元（人民幣，下同）；上海上市企業於英國以全球存託憑證（GDR）掛牌的總額度為3000億元，日後視乎情况和市場需求，調整總額度。

華泰證券是次共發行7501.36萬份，代表約7.5億股A股的GDR，發行價每份20.5美元，共募集資金15.38億美元。公司前日公告指，GDR從昨日起開始附條件交易，20日正式上市。華泰周一GDR截至昨晚10時報21.3美元，較發行價升3.9%，折合每股收報14.75元，對比華泰證券A股收報19.45元，低24.2%。

滬倫通對參與企業的資格要求甚高，西向要求上市公司總市值不低於200億元，英國財政部估計有260家上交所上市公司可能合資格；東向則要在倫交所上市3年並有1年在主板上市、申請發行CDR前120個交易日的平均市值不低於200億元、發行CDR不低於5000萬份，且對應股票市值不少於5億元。此外，內地企業可以透過增發股票發行GDR，但英國企業只能以現有股份轉化為CDR，換句話說，發行CDR只可在A股交易，不能融資，GDR有直接在英國市場融資功能。

雖然滬倫通西向業務已啟動，但上交所通告指出，東向業務仍待潛在發行人和市場機構積極諮詢有關規則，發掘市場機遇。通告稱期待滬倫通早日實現雙向開通，但未有言明時間。而此前市傳，匯控將會是首家英國企業發行CDR。

耀才：範圍有限時差 對港股影響微

耀才證券研究部總監植耀輝認為，滬倫通標的企業範圍很有限，加上兩地交易有時差，要說滬倫通會影響英國投資者投資GDR而不投資內地公司H股，對港股造成影響「恐怕很難」，就算有價差套利因素，「也至少要等到一定規模，短期內看不到實際影響」。