利豐：貿戰成集團20年最大商機

助客多元化採購 轉移生產線

馮裕鈞指出，集團於中國採購的比例已不斷下降，由2016年的54%，已逐步減少至目前51%，相信今年會減至50%或以下，比例持續向下。他舉例稱，其中一名美國客戶，其於中國採購的比例，將由過去70%降至明年的20%。他認為，雖然貿易戰影響美國的經濟表現，消費者或會減少購買產品，但零售商會因應情况加價，對整體銷售額影響不大。

利豐於2017年發布新一份「三年計劃」，計劃投資1.5億美元（約11.7億港元）至數碼化業務，集團今日公布最新業務發展，包括2017年9月開始發展的3D虛擬設計技術。馮裕鈞未有披露技術的投資額，但指業務現時已有收入，預計最快於2021年會有較明顯收入。

適時分拆物流業務上市

近日港股市况波動，原先有望成為今年最大型新股的亞太區物流地產平台ESR Cayman（1821）押後在港上市。利豐過去曾透露，將於今年分拆物流業務上市，馮裕鈞表示，已準備好相關資料，正等候合適時機上市。