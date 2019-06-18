經濟
下一篇 上一篇

利豐：貿戰成集團20年最大商機

【明報專訊】利豐（0494）昨日舉行企業策略發布會，集團行政總裁馮裕鈞於會上指出，中美貿易戰是集團近20年以來最大的商機，集團大部分的美國客戶已開始將生產轉移至中國以外的地方，例如越南、巴基斯坦等，利豐的採購網絡遍佈50個國家，可協助客戶多元化採購，以及轉移生產線至其他國家。利豐昨日收市報1.1元，跌0.9%，見一年新低。

助客多元化採購 轉移生產線

馮裕鈞指出，集團於中國採購的比例已不斷下降，由2016年的54%，已逐步減少至目前51%，相信今年會減至50%或以下，比例持續向下。他舉例稱，其中一名美國客戶，其於中國採購的比例，將由過去70%降至明年的20%。他認為，雖然貿易戰影響美國的經濟表現，消費者或會減少購買產品，但零售商會因應情况加價，對整體銷售額影響不大。

利豐於2017年發布新一份「三年計劃」，計劃投資1.5億美元（約11.7億港元）至數碼化業務，集團今日公布最新業務發展，包括2017年9月開始發展的3D虛擬設計技術。馮裕鈞未有披露技術的投資額，但指業務現時已有收入，預計最快於2021年會有較明顯收入。

適時分拆物流業務上市

近日港股市况波動，原先有望成為今年最大型新股的亞太區物流地產平台ESR Cayman（1821）押後在港上市。利豐過去曾透露，將於今年分拆物流業務上市，馮裕鈞表示，已準備好相關資料，正等候合適時機上市。

上 / 下一篇新聞

阿里股份擬1拆8 助港上市降門檻 股價變相降至154元 公司：提升未來集資靈活性
阿里股份擬1拆8 助港上市降門檻 股價變相降至154元 公司：提升未來集資靈活性
平保金融壹帳通傳棄港赴美 爭更高估值
平保金融壹帳通傳棄港赴美 爭更高估值
下月重選4董事 包括張勇董建華等
下月重選4董事 包括張勇董建華等
鷹普精密第4度闖關 今起招股
鷹普精密第4度闖關 今起招股
恒指昨曾升近400點 回吐300點
恒指昨曾升近400點 回吐300點
財政部周四在港 發45億人幣國債
財政部周四在港 發45億人幣國債
證監梁鳳儀提多項重點監管：持牌機構炒人須披露有否涉內部調查
證監梁鳳儀提多項重點監管：持牌機構炒人須披露有否涉內部調查
中國金控收市前1分鐘飈3.3倍
中國金控收市前1分鐘飈3.3倍
申萬宏源基投「走數」 公司：保留追討權
申萬宏源基投「走數」 公司：保留追討權
嚐高美獲米芝蓮拉麵店特許經營權
嚐高美獲米芝蓮拉麵店特許經營權
歐舒丹全年多賺22%
歐舒丹全年多賺22%
滬倫通昨啟動 華泰證券打頭陣 傳匯控為首家東向發CDR 上交所：未有時間表
滬倫通昨啟動 華泰證券打頭陣 傳匯控為首家東向發CDR 上交所：未有時間表
話你知﹕滬倫通屬產品跨境 跟滬深港通不同
話你知﹕滬倫通屬產品跨境 跟滬深港通不同
恒投證券易主 股價飈16％
恒投證券易主 股價飈16％
迎超級央行周 美股早段揚 英美日齊議息 憧憬改字眼鋪路減息
迎超級央行周 美股早段揚 英美日齊議息 憧憬改字眼鋪路減息
趁華為被封殺 iPhone積極拓5G版
趁華為被封殺 iPhone積極拓5G版
新加坡上月私宅成交增30％
新加坡上月私宅成交增30％
歐媒體大亨289億購蘇富比
歐媒體大亨289億購蘇富比
陳茂峰﹕「送中事件」反映中港文化衝突
陳茂峰﹕「送中事件」反映中港文化衝突
上車置業 忌操之過急
上車置業 忌操之過急
張兆聰﹕港視受惠局勢 只宜小注
張兆聰﹕港視受惠局勢 只宜小注
金曹﹕夜期深夜3點收市 看淡套利有策略
金曹﹕夜期深夜3點收市 看淡套利有策略
技術取勝﹕新世界呈轉好迹象
技術取勝﹕新世界呈轉好迹象
反修例相關股份齊升
反修例相關股份齊升
Webb預言林鄭下台
Webb預言林鄭下台
劉思明﹕內地出口東盟加快 低吸海豐
劉思明﹕內地出口東盟加快 低吸海豐
周顯﹕發「港難財」不易
周顯﹕發「港難財」不易
宏利：投資新興巿場債勝股 寬鬆貨幣支持價格 息差收益吸引
宏利：投資新興巿場債勝股 寬鬆貨幣支持價格 息差收益吸引
湯文亮﹕《逃犯條例》修訂不成 豪宅樓價或飈升
湯文亮﹕《逃犯條例》修訂不成 豪宅樓價或飈升
美孚3房1280萬 實呎逼1.8萬破頂 內地客付456萬辣稅入市昇薈
美孚3房1280萬 實呎逼1.8萬破頂 內地客付456萬辣稅入市昇薈
「白居二」750萬購愉翠苑 1月兩破頂
「白居二」750萬購愉翠苑 1月兩破頂
海珀洋房6.3萬租出 東涌本月暫70宗租賃
海珀洋房6.3萬租出 東涌本月暫70宗租賃
瓦努阿圖籍內地客付近億辣稅入市緹山
瓦努阿圖籍內地客付近億辣稅入市緹山
華南城非執董等斥逾2億 購得如酒樓舊址
華南城非執董等斥逾2億 購得如酒樓舊址
長實滬「高‧尚領域」 3天沽484伙套43億
長實滬「高‧尚領域」 3天沽484伙套43億