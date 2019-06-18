利豐：貿戰成集團20年最大商機

【明報專訊】利豐（0494）昨日舉行企業策略發布會，集團行政總裁馮裕鈞於會上指出，中美貿易戰是集團近20年以來最大的商機，集團大部分的美國客戶已開始將生產轉移至中國以外的地方，例如越南、巴基斯坦等，利豐的採購網絡遍佈50個國家，可協助客戶多元化採購，以及轉移生產線至其他國家。利豐昨日收市報1.1元，跌0.9%，見一年新低。
助客多元化採購 轉移生產線
馮裕鈞指出，集團於中國採購的比例已不斷下降，由2016年的54%，已逐步減少至目前51%，相信今年會減至50%或以下，比例持續向下。他舉例稱，其中一名美國客戶，其於中國採購的比例，將由過去70%降至明年的20%。他認為，雖然貿易戰影響美國的經濟表現，消費者或會減少購買產品，但零售商會因應情况加價，對整體銷售額影響不大。
利豐於2017年發布新一份「三年計劃」，計劃投資1.5億美元（約11.7億港元）至數碼化業務，集團今日公布最新業務發展，包括2017年9月開始發展的3D虛擬設計技術。馮裕鈞未有披露技術的投資額，但指業務現時已有收入，預計最快於2021年會有較明顯收入。
適時分拆物流業務上市
近日港股市况波動，原先有望成為今年最大型新股的亞太區物流地產平台ESR Cayman（1821）押後在港上市。利豐過去曾透露，將於今年分拆物流業務上市，馮裕鈞表示，已準備好相關資料，正等候合適時機上市。