嚐高美獲米芝蓮拉麵店特許經營權

集團過去亦曾開設授權品牌的餐廳，今次與多賀野代表傾談約半年，未來會延續多品牌策略。

首家「多賀野」第3季登陸K11 MUSEA

黃毅山續稱，過去第一間分店位於灣仔，屬於街舖，但數年間租金急升數倍，加上易受天氣影響，因此集團的策略改為開設商場店。他坦言，商場租金加幅相對合理，加上集團擁有多個品牌，傾談租約有一定優勢。集團財務總監余孟滔補充，不論是自家或授權品牌，最重要是保持食物質素及提供高質素服務，特許經營權的餐廳會有一定限制，例如餐牌要保持一致，雙方亦要多溝通。

擁多個品牌 洽租有一定優勢

飲食業一向面對「三高一低」的困局，即租金、人工、食材成本高昂但利潤低，不少餐廳會透過自助點餐等方式應對。余孟滔表示，雖然自助點餐可節省人手，但集團人均消費約147.1元，屬於中價水平，顧客會期待餐廳可提供服務，員工亦可透過與客人交流，推薦季節限定等菜式，有助提高人均消費水平。

中美貿易戰近日升溫，余孟滔認為，中價定位集團令防守力較強，反而中高檔，如約700元的自助餐就較受影響。

不過他強調，旗下餐廳會致力打造「物超所值」的感覺，吸引回頭客，以免受經濟周期影響。余孟滔笑言，以牛氣為例，食客普遍較年輕，經濟壓力不大，因此提升品質及服務，就可吸引該批顧客。