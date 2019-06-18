經濟
下一篇 上一篇

嚐高美獲米芝蓮拉麵店特許經營權

【明報專訊】擁有牛氣、品越等12個餐廳品牌的嚐高美集團（8371），去年中取得曾獲米芝蓮推薦、日本拉麵店「多賀野」的特許經營權，預料今年第三季將登陸尖沙嘴K11 MUSEA，集團主席黃毅山受訪時指出，嚐高美的多品牌策略，有助迎合市場需要，包括與商場洽商租舖時，可避免與原有的餐廳種類重疊。

集團過去亦曾開設授權品牌的餐廳，今次與多賀野代表傾談約半年，未來會延續多品牌策略。

首家「多賀野」第3季登陸K11 MUSEA

黃毅山續稱，過去第一間分店位於灣仔，屬於街舖，但數年間租金急升數倍，加上易受天氣影響，因此集團的策略改為開設商場店。他坦言，商場租金加幅相對合理，加上集團擁有多個品牌，傾談租約有一定優勢。集團財務總監余孟滔補充，不論是自家或授權品牌，最重要是保持食物質素及提供高質素服務，特許經營權的餐廳會有一定限制，例如餐牌要保持一致，雙方亦要多溝通。

擁多個品牌 洽租有一定優勢

飲食業一向面對「三高一低」的困局，即租金、人工、食材成本高昂但利潤低，不少餐廳會透過自助點餐等方式應對。余孟滔表示，雖然自助點餐可節省人手，但集團人均消費約147.1元，屬於中價水平，顧客會期待餐廳可提供服務，員工亦可透過與客人交流，推薦季節限定等菜式，有助提高人均消費水平。

中美貿易戰近日升溫，余孟滔認為，中價定位集團令防守力較強，反而中高檔，如約700元的自助餐就較受影響。

不過他強調，旗下餐廳會致力打造「物超所值」的感覺，吸引回頭客，以免受經濟周期影響。余孟滔笑言，以牛氣為例，食客普遍較年輕，經濟壓力不大，因此提升品質及服務，就可吸引該批顧客。

上 / 下一篇新聞

阿里股份擬1拆8 助港上市降門檻 股價變相降至154元 公司：提升未來集資靈活性
阿里股份擬1拆8 助港上市降門檻 股價變相降至154元 公司：提升未來集資靈活性
平保金融壹帳通傳棄港赴美 爭更高估值
平保金融壹帳通傳棄港赴美 爭更高估值
下月重選4董事 包括張勇董建華等
下月重選4董事 包括張勇董建華等
鷹普精密第4度闖關 今起招股
鷹普精密第4度闖關 今起招股
恒指昨曾升近400點 回吐300點
恒指昨曾升近400點 回吐300點
財政部周四在港 發45億人幣國債
財政部周四在港 發45億人幣國債
證監梁鳳儀提多項重點監管：持牌機構炒人須披露有否涉內部調查
證監梁鳳儀提多項重點監管：持牌機構炒人須披露有否涉內部調查
中國金控收市前1分鐘飈3.3倍
中國金控收市前1分鐘飈3.3倍
申萬宏源基投「走數」 公司：保留追討權
申萬宏源基投「走數」 公司：保留追討權
利豐：貿戰成集團20年最大商機
利豐：貿戰成集團20年最大商機
歐舒丹全年多賺22%
歐舒丹全年多賺22%
滬倫通昨啟動 華泰證券打頭陣 傳匯控為首家東向發CDR 上交所：未有時間表
滬倫通昨啟動 華泰證券打頭陣 傳匯控為首家東向發CDR 上交所：未有時間表
話你知﹕滬倫通屬產品跨境 跟滬深港通不同
話你知﹕滬倫通屬產品跨境 跟滬深港通不同
恒投證券易主 股價飈16％
恒投證券易主 股價飈16％
迎超級央行周 美股早段揚 英美日齊議息 憧憬改字眼鋪路減息
迎超級央行周 美股早段揚 英美日齊議息 憧憬改字眼鋪路減息
趁華為被封殺 iPhone積極拓5G版
趁華為被封殺 iPhone積極拓5G版
新加坡上月私宅成交增30％
新加坡上月私宅成交增30％
歐媒體大亨289億購蘇富比
歐媒體大亨289億購蘇富比
陳茂峰﹕「送中事件」反映中港文化衝突
陳茂峰﹕「送中事件」反映中港文化衝突
上車置業 忌操之過急
上車置業 忌操之過急
張兆聰﹕港視受惠局勢 只宜小注
張兆聰﹕港視受惠局勢 只宜小注
金曹﹕夜期深夜3點收市 看淡套利有策略
金曹﹕夜期深夜3點收市 看淡套利有策略
技術取勝﹕新世界呈轉好迹象
技術取勝﹕新世界呈轉好迹象
反修例相關股份齊升
反修例相關股份齊升
Webb預言林鄭下台
Webb預言林鄭下台
劉思明﹕內地出口東盟加快 低吸海豐
劉思明﹕內地出口東盟加快 低吸海豐
周顯﹕發「港難財」不易
周顯﹕發「港難財」不易
宏利：投資新興巿場債勝股 寬鬆貨幣支持價格 息差收益吸引
宏利：投資新興巿場債勝股 寬鬆貨幣支持價格 息差收益吸引
湯文亮﹕《逃犯條例》修訂不成 豪宅樓價或飈升
湯文亮﹕《逃犯條例》修訂不成 豪宅樓價或飈升
美孚3房1280萬 實呎逼1.8萬破頂 內地客付456萬辣稅入市昇薈
美孚3房1280萬 實呎逼1.8萬破頂 內地客付456萬辣稅入市昇薈
「白居二」750萬購愉翠苑 1月兩破頂
「白居二」750萬購愉翠苑 1月兩破頂
海珀洋房6.3萬租出 東涌本月暫70宗租賃
海珀洋房6.3萬租出 東涌本月暫70宗租賃
瓦努阿圖籍內地客付近億辣稅入市緹山
瓦努阿圖籍內地客付近億辣稅入市緹山
華南城非執董等斥逾2億 購得如酒樓舊址
華南城非執董等斥逾2億 購得如酒樓舊址
長實滬「高‧尚領域」 3天沽484伙套43億
長實滬「高‧尚領域」 3天沽484伙套43億