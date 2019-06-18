申萬宏源基投「走數」 公司：保留追討權

【明報專訊】今年4月26日掛牌的內地券商申萬宏源（6806）昨日發公告，指集團其中一名上市基石投資者中國賽特（0153）因未就其分配所得的股份約6419萬股，無支付任何款項，已違反雙方於4月8日簽訂的基石投資者協議。公司指出，昨日已向中國賽特發出書面通知，立即終止其協議，並保留一切協議中的權利，包括採取法律措施要求中國賽特彌償公司所受的損失。
中國賽特獲配6419萬股 無支付款項
申萬宏源4月底來港上市，集資近91億元，當時引入共13名基礎投資者護航，合共認購公開發售股份71.5%，而中國賽特認購價值3000萬美元的股份，佔申萬宏源的0.256%股權，稱會以內部資源或外部融資付款。申萬宏源昨日收報3.02元，單日跌0.02元或0.66％，上市至昨日累跌16.8%。
中國賽特曾於5月19日發公告指，原定於5月17日或前後完成交易，但公司尚未付款，因此要將交易完成日期延遲至較後時間，公司亦要在股東特別大會上取得股東批准，預計交易將不早於今年7月25日完成。事實上，中國賽特已不是首次「走數」，公司早於4月15日曾發公告指，公司去年發行3200萬美元（約2.5億美元）債劵，投資者當日向公司發出法定要求償債書，要求公司於三周內償還1450.9萬美元（約1.137億港元）的債務，否則可提出清盤呈請。