申萬宏源基投「走數」 公司：保留追討權

中國賽特獲配6419萬股 無支付款項

申萬宏源4月底來港上市，集資近91億元，當時引入共13名基礎投資者護航，合共認購公開發售股份71.5%，而中國賽特認購價值3000萬美元的股份，佔申萬宏源的0.256%股權，稱會以內部資源或外部融資付款。申萬宏源昨日收報3.02元，單日跌0.02元或0.66％，上市至昨日累跌16.8%。

中國賽特曾於5月19日發公告指，原定於5月17日或前後完成交易，但公司尚未付款，因此要將交易完成日期延遲至較後時間，公司亦要在股東特別大會上取得股東批准，預計交易將不早於今年7月25日完成。事實上，中國賽特已不是首次「走數」，公司早於4月15日曾發公告指，公司去年發行3200萬美元（約2.5億美元）債劵，投資者當日向公司發出法定要求償債書，要求公司於三周內償還1450.9萬美元（約1.137億港元）的債務，否則可提出清盤呈請。