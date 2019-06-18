中國金控收市前1分鐘飈3.3倍

僅由十餘萬成交金額「踢上」

中國金控原本全日表現平靜，而翻看尾盤交易紀錄，可見公司在3時58分共錄得4宗成交，涉及僅2.4萬股及16.2萬元，當中一個買盤涉及以每股1.35元買入5.6萬股﹔其後踏入3時59分，該股錄得最後兩口成交，分別涉及以每股2元買入1萬股及以每股6元買入一手2000股，變相由最後兩口僅共3.2萬元的成交將股價一下「踢上」。

今次亦非中國金控首次股價異動，公司在2017年4月11日疑被洗倉，該股當日在早上10時左右開始急挫，半小時內暴瀉85%。

對於股價異動，截稿前公司未有正式公布回應。中國金控近日曾舉行股東周年大會，當中重選刁虹為執行董事的議案遭股東以99.8%或4200萬票反對而未獲通過，刁虹成重選的董事中落馬執董。其他成功獲重選包括執董林裕帕及獨立非執董李邵華。據公司年報，刁虹2015年1月獲委任為公司獨立非執董，並於2017年5月獲委任為執董，她在企業管理、投資及收購方面擁豐富經驗，並為另一執董刁敬胞姊。