經濟
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恒指昨曾升近400點 回吐300點

【明報專訊】港府上周六暫緩《逃犯條例》修訂，社會緊張氣氛暫時緩和，恒指昨日高開134點後，一度急升近400點。不過美國聯儲局將於美國時間周二（18日）開始議息，投資者觀望審慎，恒指昨日中午前回吐大部分升幅，收報27,227點，升108點或0.4%，成交僅669億元，是撇除年三十半日市，今年第二低的成交額（見圖）。摩根士丹利發表報告，維持恒指基本情况的預期為28,000點，換言之上望空間有限。

大摩降中國指數評級 恒指料見28000點

摩根士丹利預期國指目標為10,720點，滬深300指數目標為3650點，同時下調MSCI中國指數評級至「持平」。該行下調公司盈利增長預期，因為中國消費增長開始放緩、製造業指數跌入收縮，新訂單和就業出現壓力，人民幣近期亦有偏弱的風險，認為現時並非買入時機。該行預計，恒指最好的狀况可至32,600點，最壞下望21,080點。

國指昨日收報10,428點，升8點或0.08%。旗下物業資產為商場商廈的九龍倉置業（1997）上升2.99%，為表現最佳恒指成分股，其他地產股方面，信和置業（0083）上升2.4%，新世界（0017）上升2.09%。國際金融股領升，友邦（1299）上升1.9%，匯控（0005）升0.63%，兩股合共推高大市66點。騰訊（0700）跑輸大市，逆市挫0.3%。碧桂園（2007）下跌2.09%，為表現最差的恒指成分股。

聯儲局今起議息 市場觀望

耀才證券研究部總監植耀輝認為，社會氣氛緩和令交易氣氛轉好，不過聯儲局即將議息，投資者觀望減少市場成交，大市窄幅波動，預料在本月28日至29日G20峰會舉行前，港股走勢都大致類同。市場等待議息聲明中的減息信號，植耀輝指美國最近的數據不算太差，息口走勢要再觀察6月的數據。

分析：料G20峰會前區間波動

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪認為，市場對減息已有預期，反而應留意G20峰會前，兩國元首最終是否同意會面，以及能否達致成果，預期大市在26,600點至27,500點區間波動，不過若出現壞消息跌穿26,600點，則可能下試至25,600點水平。

相關字詞﹕貿易戰 沈慶洪 摩根士丹利 植耀輝 g20峰會 逃犯條例

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