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鷹普精密第4度闖關 今起招股

【明報專訊】縱使亞太區物流地產平台ESR Cayman上周四（13日）因市况問題宣布延後上市，但仍無阻其他公司招股工作，為「敲鑼」作準備。今日再有兩隻新股開始招股，令市場上同時有6隻新股招股。其中鑄件和機加工零件製造商鷹普精密（1286）更是第4度遞交上市申請，終有望可掛牌。

逾四成收入來自美國 指貿戰未影響訂單

鷹普精密今次集資最多近10.9億元，有三成用於償還8筆於今年第3季到期的銀行貸款，首席財務官葉匯榮表示，公司目前負債約17億元，運用集資額相信可令負債比率大幅下降。主席兼行政總裁陸瑞博表示，去年4月添購一幅土地準備建廠，惟未有具體表示建廠時間表或其預期產能，僅指未來3至5年美國訂單會有很大比例來自墨西哥新廠供應。

公司去年逾四成收入均來自美國客戶，當中有三成須被徵收關稅。葉匯榮表示，去年7至8月期間已與客戶商量分攤關稅的問題，結果去年旗下產品被徵收的額外關稅為3110萬元，只有1180萬元由公司負擔。葉匯榮強調，公司訂單未受中美貿易戰影響，截至今年6月，整體訂單約有17億元，未見明顯下降趨勢。

鷹普多次延後上市，陸瑞博笑言，證明公司對聯交所「痴情不改」，認為來港上市會對集團往後發展很有幫助。他表示，之前延後上市是因為市况非常不好，股東認為需多作觀察，惟他亦稱，港股市况一直不穩，不會影響公司上市計劃。

另外，內地旅行社飛揚國際今日開始招股，引入3名基礎投資者，包括縱橫遊（8069）認購500萬元，聯同寧興集團及君安物產，三者合共認購4000萬元，佔公司股本7.7%。

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