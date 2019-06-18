鷹普精密第4度闖關 今起招股

逾四成收入來自美國 指貿戰未影響訂單

鷹普精密今次集資最多近10.9億元，有三成用於償還8筆於今年第3季到期的銀行貸款，首席財務官葉匯榮表示，公司目前負債約17億元，運用集資額相信可令負債比率大幅下降。主席兼行政總裁陸瑞博表示，去年4月添購一幅土地準備建廠，惟未有具體表示建廠時間表或其預期產能，僅指未來3至5年美國訂單會有很大比例來自墨西哥新廠供應。

公司去年逾四成收入均來自美國客戶，當中有三成須被徵收關稅。葉匯榮表示，去年7至8月期間已與客戶商量分攤關稅的問題，結果去年旗下產品被徵收的額外關稅為3110萬元，只有1180萬元由公司負擔。葉匯榮強調，公司訂單未受中美貿易戰影響，截至今年6月，整體訂單約有17億元，未見明顯下降趨勢。

鷹普多次延後上市，陸瑞博笑言，證明公司對聯交所「痴情不改」，認為來港上市會對集團往後發展很有幫助。他表示，之前延後上市是因為市况非常不好，股東認為需多作觀察，惟他亦稱，港股市况一直不穩，不會影響公司上市計劃。

另外，內地旅行社飛揚國際今日開始招股，引入3名基礎投資者，包括縱橫遊（8069）認購500萬元，聯同寧興集團及君安物產，三者合共認購4000萬元，佔公司股本7.7%。