平保金融壹帳通傳棄港赴美 爭更高估值

報道又稱，在金融壹帳通與投資者會面交代上市進程時，有不少出席的投資者認為，現時的市况和中國「獨角獸」公司開始「貶值」，加上有數據顯示，截至6月中旬，美國IPO市場的集資總額達282億美元，遠高於在香港IPO市場募集的資金。因此，投資者相信若公司今年內於香港上市，或未能爭取到最好的估值。

傳已聘3投行準備上市 集資78億

路透旗下《Deal Street Asia》上月曾引述消息人士指出，金融壹帳通已聘用高盛、摩根大通及摩根士丹利為其準備上市工作，預期集資10億美元（約78億港元），目標估值80億美元（約624億港元）。

若消息屬實，金融壹帳通則是繼平安好醫生（1833）後，平保旗下第二家分拆上市的公司。平安好醫生的股價自去年掛牌日曾高開55元後，即跌穿招股價（54.8元），及後一直未見起色。昨收報34.4元，升3.15%，成交3630萬元。