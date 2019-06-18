經濟
下一篇 上一篇

平保金融壹帳通傳棄港赴美 爭更高估值

【明報專訊】外電路透社引述3位知情人士稱，平安保險（2318）擬分拆旗下「金融壹帳通」上市，為尋求更高估值，公司並非在早前傳聞的香港上市，而是改為考慮在美國上市，預料最快9月進行。報道指出，平保對消息不予置評。平保昨日收報87.2元，成交16.57億元，未有升跌。

報道又稱，在金融壹帳通與投資者會面交代上市進程時，有不少出席的投資者認為，現時的市况和中國「獨角獸」公司開始「貶值」，加上有數據顯示，截至6月中旬，美國IPO市場的集資總額達282億美元，遠高於在香港IPO市場募集的資金。因此，投資者相信若公司今年內於香港上市，或未能爭取到最好的估值。

傳已聘3投行準備上市 集資78億

路透旗下《Deal Street Asia》上月曾引述消息人士指出，金融壹帳通已聘用高盛、摩根大通及摩根士丹利為其準備上市工作，預期集資10億美元（約78億港元），目標估值80億美元（約624億港元）。

若消息屬實，金融壹帳通則是繼平安好醫生（1833）後，平保旗下第二家分拆上市的公司。平安好醫生的股價自去年掛牌日曾高開55元後，即跌穿招股價（54.8元），及後一直未見起色。昨收報34.4元，升3.15%，成交3630萬元。

相關字詞﹕金融壹賬通 分拆上市 平安好醫生 平保

上 / 下一篇新聞

阿里股份擬1拆8 助港上市降門檻 股價變相降至154元 公司：提升未來集資靈活性
阿里股份擬1拆8 助港上市降門檻 股價變相降至154元 公司：提升未來集資靈活性
下月重選4董事 包括張勇董建華等
下月重選4董事 包括張勇董建華等
鷹普精密第4度闖關 今起招股
鷹普精密第4度闖關 今起招股
恒指昨曾升近400點 回吐300點
恒指昨曾升近400點 回吐300點
財政部周四在港 發45億人幣國債
財政部周四在港 發45億人幣國債
證監梁鳳儀提多項重點監管：持牌機構炒人須披露有否涉內部調查
證監梁鳳儀提多項重點監管：持牌機構炒人須披露有否涉內部調查
中國金控收市前1分鐘飈3.3倍
中國金控收市前1分鐘飈3.3倍
申萬宏源基投「走數」 公司：保留追討權
申萬宏源基投「走數」 公司：保留追討權
嚐高美獲米芝蓮拉麵店特許經營權
嚐高美獲米芝蓮拉麵店特許經營權
利豐：貿戰成集團20年最大商機
利豐：貿戰成集團20年最大商機
歐舒丹全年多賺22%
歐舒丹全年多賺22%
滬倫通昨啟動 華泰證券打頭陣 傳匯控為首家東向發CDR 上交所：未有時間表
滬倫通昨啟動 華泰證券打頭陣 傳匯控為首家東向發CDR 上交所：未有時間表
話你知﹕滬倫通屬產品跨境 跟滬深港通不同
話你知﹕滬倫通屬產品跨境 跟滬深港通不同
恒投證券易主 股價飈16％
恒投證券易主 股價飈16％
迎超級央行周 美股早段揚 英美日齊議息 憧憬改字眼鋪路減息
迎超級央行周 美股早段揚 英美日齊議息 憧憬改字眼鋪路減息
趁華為被封殺 iPhone積極拓5G版
趁華為被封殺 iPhone積極拓5G版
新加坡上月私宅成交增30％
新加坡上月私宅成交增30％
歐媒體大亨289億購蘇富比
歐媒體大亨289億購蘇富比
陳茂峰﹕「送中事件」反映中港文化衝突
陳茂峰﹕「送中事件」反映中港文化衝突
上車置業 忌操之過急
上車置業 忌操之過急
張兆聰﹕港視受惠局勢 只宜小注
張兆聰﹕港視受惠局勢 只宜小注
金曹﹕夜期深夜3點收市 看淡套利有策略
金曹﹕夜期深夜3點收市 看淡套利有策略
技術取勝﹕新世界呈轉好迹象
技術取勝﹕新世界呈轉好迹象
反修例相關股份齊升
反修例相關股份齊升
Webb預言林鄭下台
Webb預言林鄭下台
劉思明﹕內地出口東盟加快 低吸海豐
劉思明﹕內地出口東盟加快 低吸海豐
周顯﹕發「港難財」不易
周顯﹕發「港難財」不易
宏利：投資新興巿場債勝股 寬鬆貨幣支持價格 息差收益吸引
宏利：投資新興巿場債勝股 寬鬆貨幣支持價格 息差收益吸引
湯文亮﹕《逃犯條例》修訂不成 豪宅樓價或飈升
湯文亮﹕《逃犯條例》修訂不成 豪宅樓價或飈升
美孚3房1280萬 實呎逼1.8萬破頂 內地客付456萬辣稅入市昇薈
美孚3房1280萬 實呎逼1.8萬破頂 內地客付456萬辣稅入市昇薈
「白居二」750萬購愉翠苑 1月兩破頂
「白居二」750萬購愉翠苑 1月兩破頂
海珀洋房6.3萬租出 東涌本月暫70宗租賃
海珀洋房6.3萬租出 東涌本月暫70宗租賃
瓦努阿圖籍內地客付近億辣稅入市緹山
瓦努阿圖籍內地客付近億辣稅入市緹山
華南城非執董等斥逾2億 購得如酒樓舊址
華南城非執董等斥逾2億 購得如酒樓舊址
長實滬「高‧尚領域」 3天沽484伙套43億
長實滬「高‧尚領域」 3天沽484伙套43億