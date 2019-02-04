經濟
下一篇

阿里股份擬1拆8 助港上市降門檻 股價變相降至154元 公司：提升未來集資靈活性

【明報專訊】阿里巴巴在香港第二上市的消息甚囂塵上，昨日阿里宣布，建議將股份「1拆8」，令普通股總數由40億股增加至320億股，股本金額不變，阿里文件提到，分拆股份有助增加未來資本市場活動的彈性，下月15日的股東周年大會將會表決上述議案。外界認為阿里此舉是為來港第二上市鋪路，旨在降低招股時的每手入場費，阿里發言人回應本報查詢時表示，不回應市場傳聞。昨日開市早段，阿里升1.14%，報159.9美元。

明報記者 李哲毅

現時阿里普通股總數約40億股，流通股份數目約26.04億股，當中約20億股用於發行為ADS（美國預託股份），比例為每1股等於1份ADS，一旦落實拆細，阿里股份總數將擴大至320億股，股份兌ADS比例則變成每8股等於1份ADS。阿里文件提到，有關決議案一旦通過，將不會遲於2020年7月生效。阿里表示，股份拆細可有利集團以較低價格發行股份，有助增加籌資活動的靈活性，包括發行新股。

下月股東會表決

市場普遍認為，阿里拆細股份旨在為香港上市鋪路，目前香港股票以一手股份為交易單位，至於每手股數則各有不同，以目前市場每手股數最少的應屬渣打（2888），每手股數為50股；惟入場費最高的並非藍籌股，而是「21章公司」大唐投資（1160），入場費高達18.8萬元；地產投資公司萬邦投資（0158）及聯合集團（0373）入場費為11.25萬及8.38萬元；阿里老對手騰訊（0700）買賣單位為100股，入場費約3.29萬元（表1）。

拆細後倘每手100股 入場費料1.54萬

倘以上周五阿里收市報158.1美元（約1233.18港元）作標準，以每手50股計，入場費將高達6萬元以上，雖然未算最高，但恐怕仍令不少散戶卻步；在拆細後，阿里每股股價降至154.15元，以同樣每手50股計，入場費7707.5元，即使每手提升至100股，入場費1.54萬元，而過去本港不乏入場費逾萬元的新股招股。

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦認為，港交所（0388）設有買賣單位機制，阿里若不分拆股份，每手交易金額將或突破10萬元，今次舉動有助降低日後在港買賣交易門檻，帶動股份流動性，他又稱，「1拆8」對現時股價影響不大，未來走勢仍視乎基本面表現，若阿里成功在港二次上市，投資者可以接近全日24小時交易阿里股份。

阮子曦：拆細對現股價影響不大

早前外電指出，阿里已透過保密形式遞交在港上市申請，雖然集團仍未決定今次上市的集資規模，不過以早前預計的集資規模最高可逾200億美元（約1560億港元）計，將有機會打破2010年友邦（1299）上市時集資1591億元的紀錄。阿里已選擇中金公司（3908）及瑞信，作為今次上市的安排行。

相關字詞﹕阮子曦 阿里巴巴 新股 港交所 騰訊 港股

上 / 下一篇新聞

平保金融壹帳通傳棄港赴美 爭更高估值
平保金融壹帳通傳棄港赴美 爭更高估值
下月重選4董事 包括張勇董建華等
下月重選4董事 包括張勇董建華等
鷹普精密第4度闖關 今起招股
鷹普精密第4度闖關 今起招股
恒指昨曾升近400點 回吐300點
恒指昨曾升近400點 回吐300點
財政部周四在港 發45億人幣國債
財政部周四在港 發45億人幣國債
證監梁鳳儀提多項重點監管：持牌機構炒人須披露有否涉內部調查
證監梁鳳儀提多項重點監管：持牌機構炒人須披露有否涉內部調查
中國金控收市前1分鐘飈3.3倍
中國金控收市前1分鐘飈3.3倍
申萬宏源基投「走數」 公司：保留追討權
申萬宏源基投「走數」 公司：保留追討權
嚐高美獲米芝蓮拉麵店特許經營權
嚐高美獲米芝蓮拉麵店特許經營權
利豐：貿戰成集團20年最大商機
利豐：貿戰成集團20年最大商機
歐舒丹全年多賺22%
歐舒丹全年多賺22%
滬倫通昨啟動 華泰證券打頭陣 傳匯控為首家東向發CDR 上交所：未有時間表
滬倫通昨啟動 華泰證券打頭陣 傳匯控為首家東向發CDR 上交所：未有時間表
話你知﹕滬倫通屬產品跨境 跟滬深港通不同
話你知﹕滬倫通屬產品跨境 跟滬深港通不同
恒投證券易主 股價飈16％
恒投證券易主 股價飈16％
迎超級央行周 美股早段揚 英美日齊議息 憧憬改字眼鋪路減息
迎超級央行周 美股早段揚 英美日齊議息 憧憬改字眼鋪路減息
趁華為被封殺 iPhone積極拓5G版
趁華為被封殺 iPhone積極拓5G版
新加坡上月私宅成交增30％
新加坡上月私宅成交增30％
歐媒體大亨289億購蘇富比
歐媒體大亨289億購蘇富比
陳茂峰﹕「送中事件」反映中港文化衝突
陳茂峰﹕「送中事件」反映中港文化衝突
上車置業 忌操之過急
上車置業 忌操之過急
張兆聰﹕港視受惠局勢 只宜小注
張兆聰﹕港視受惠局勢 只宜小注
金曹﹕夜期深夜3點收市 看淡套利有策略
金曹﹕夜期深夜3點收市 看淡套利有策略
技術取勝﹕新世界呈轉好迹象
技術取勝﹕新世界呈轉好迹象
反修例相關股份齊升
反修例相關股份齊升
Webb預言林鄭下台
Webb預言林鄭下台
劉思明﹕內地出口東盟加快 低吸海豐
劉思明﹕內地出口東盟加快 低吸海豐
周顯﹕發「港難財」不易
周顯﹕發「港難財」不易
宏利：投資新興巿場債勝股 寬鬆貨幣支持價格 息差收益吸引
宏利：投資新興巿場債勝股 寬鬆貨幣支持價格 息差收益吸引
湯文亮﹕《逃犯條例》修訂不成 豪宅樓價或飈升
湯文亮﹕《逃犯條例》修訂不成 豪宅樓價或飈升
美孚3房1280萬 實呎逼1.8萬破頂 內地客付456萬辣稅入市昇薈
美孚3房1280萬 實呎逼1.8萬破頂 內地客付456萬辣稅入市昇薈
「白居二」750萬購愉翠苑 1月兩破頂
「白居二」750萬購愉翠苑 1月兩破頂
海珀洋房6.3萬租出 東涌本月暫70宗租賃
海珀洋房6.3萬租出 東涌本月暫70宗租賃
瓦努阿圖籍內地客付近億辣稅入市緹山
瓦努阿圖籍內地客付近億辣稅入市緹山
華南城非執董等斥逾2億 購得如酒樓舊址
華南城非執董等斥逾2億 購得如酒樓舊址
長實滬「高‧尚領域」 3天沽484伙套43億
長實滬「高‧尚領域」 3天沽484伙套43億