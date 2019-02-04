阿里股份擬1拆8 助港上市降門檻 股價變相降至154元 公司：提升未來集資靈活性

明報記者 李哲毅

現時阿里普通股總數約40億股，流通股份數目約26.04億股，當中約20億股用於發行為ADS（美國預託股份），比例為每1股等於1份ADS，一旦落實拆細，阿里股份總數將擴大至320億股，股份兌ADS比例則變成每8股等於1份ADS。阿里文件提到，有關決議案一旦通過，將不會遲於2020年7月生效。阿里表示，股份拆細可有利集團以較低價格發行股份，有助增加籌資活動的靈活性，包括發行新股。

下月股東會表決

市場普遍認為，阿里拆細股份旨在為香港上市鋪路，目前香港股票以一手股份為交易單位，至於每手股數則各有不同，以目前市場每手股數最少的應屬渣打（2888），每手股數為50股；惟入場費最高的並非藍籌股，而是「21章公司」大唐投資（1160），入場費高達18.8萬元；地產投資公司萬邦投資（0158）及聯合集團（0373）入場費為11.25萬及8.38萬元；阿里老對手騰訊（0700）買賣單位為100股，入場費約3.29萬元（表1）。

拆細後倘每手100股 入場費料1.54萬

倘以上周五阿里收市報158.1美元（約1233.18港元）作標準，以每手50股計，入場費將高達6萬元以上，雖然未算最高，但恐怕仍令不少散戶卻步；在拆細後，阿里每股股價降至154.15元，以同樣每手50股計，入場費7707.5元，即使每手提升至100股，入場費1.54萬元，而過去本港不乏入場費逾萬元的新股招股。

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦認為，港交所（0388）設有買賣單位機制，阿里若不分拆股份，每手交易金額將或突破10萬元，今次舉動有助降低日後在港買賣交易門檻，帶動股份流動性，他又稱，「1拆8」對現時股價影響不大，未來走勢仍視乎基本面表現，若阿里成功在港二次上市，投資者可以接近全日24小時交易阿里股份。

阮子曦：拆細對現股價影響不大

早前外電指出，阿里已透過保密形式遞交在港上市申請，雖然集團仍未決定今次上市的集資規模，不過以早前預計的集資規模最高可逾200億美元（約1560億港元）計，將有機會打破2010年友邦（1299）上市時集資1591億元的紀錄。阿里已選擇中金公司（3908）及瑞信，作為今次上市的安排行。