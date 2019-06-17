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50歲起市民再培訓免學費

【明報專訊】香港政府近年積極推動中年甚至已退休人士參與勞動市場，一方面解決人口老化的財政負擔問題，另一方面又可緩解勞動人口市場收縮的困境。僱員再培訓局（ERB）今個月初就推出「後50·愛增值」計劃，讓50歲或以上人士免費報讀一項課程，增值自己，提高競爭力。

撰文：李凱茵

ERB今年針對後50人士推出增值活動，讓50歲或以上副學位或以下教育程度人士，免費報讀一項該局的半日或晚間制「新技能提升計劃」課程或通用技能培訓課程。至於持有大學學位或以上人士，該局表示鑑於有不少人希望接受資訊科技等訓練應付工作上的新需要，甚至轉型，所以高學歷人士的申請也會酌情處理。申請期由6月1日開始至8月31日，成功申請後可於2020年3月31日或之前入讀。ERB預計受惠人數達一萬人。

400課程涵蓋中醫理論網上就業

是次活動提供的免費課程約有500項，當中「新技能提升計劃」課程涵蓋27個行業約400個課程；另外100項屬通用技能培訓課程，當中包括職業語文、商業運算、資訊科技應用等。

有關課程由ERB主辦，會在各區不同培訓機構上課。所以，申請人士挑選了合適課程後，如有多於一個培訓機構提供課程，學員可以因應地區或上課時間再選擇。個別熱門課程，例如中醫學理論基礎證書，就有超過20個培訓機構提供課程。另外，由於「新技能提升計劃」課程主要目的為協助學員提升本業技能，故此不少進修課程需要學員本身為該行業的從業員或具有相關工作經驗。不過，也有不少基礎課程只要求學員有一定學歷。修畢基礎課程後，即使沒有相關工作經驗，也可因應需要繼續修讀進階課程。

ERB的非就業掛鈎課程，即今次計劃包含的課程，原本全部須要收取學費，但就會根據學員本身的收入水平作出不同程度的學費減免，收入愈高須繳付的學費愈多。不過，在今次計劃之下，50歲或以上合資格申請者就可免入息審查，全部免繳學費。原本已有收入但想進修本業或轉型的人士最能受惠。

近年有關仍然有心有力的退休人士重投職場的討論開始增加，ERB今次計劃提供的不少課程對這些仍想在不同崗位發光發熱的中年人士或退休人士，有很多適合課程。例如針對近年如雨後春筍的網上商店，就有網上創業（營運及市場推廣）課程，讓學員了解網上平台營商的經營環境及運作模式，創業的準備和風險等等。另外，熱愛大自然的人士，可考慮生態旅遊導賞（自然導賞理論）證書課程，了解生態導賞員的工作技巧和香港地理環境和生態資源。完成連串指定課程後，可參與資格評審和面試，成為地質公園導賞員。

學習長者母嬰照顧 應付家庭需要

除了職業技能提升或轉型，計劃提供的不少課程也適合應付家庭需要，例如長者照顧基礎證書，協助學員了解長者生理、心理和情緒變化，同時學習運動復康及扶抱技巧，有助提高照顧家中長者的技巧。另外，也有大量照顧初生嬰兒或初產婦相關的陪月課程，適合一眾快要成為祖父、母的人士報讀，了解照顧家中新成員的最新資訊。

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