栢慧豪園實呎企穩1.2萬

明報記者 許碧珊

在去年下半年，栢慧豪園曾連續5個月錄得單月成交低至5宗的水平。去年12月，屋苑平均實呎更跌穿1.1萬元低位，較同年7月平均實呎高見12604元下跌約13%。中原高級分行經理胡啟文表示，去年8月起市場受中美貿易戰影響，市場交投量明顯下降，屋苑單月成交曾低至兩宗。今年起市場消化貿易戰消息，成交量及呎價開始回升，今年3月一度錄得14宗成交，更創下14個月以來的屋苑成交量高峰。

灝景灣3房1668萬 實呎19486元雙破頂

雖然市場籠罩不明朗氣氛，但二手市場仍錄破頂成交。青衣指標屋苑之一的灝景灣，有單位成交價及呎價均創屋苑新高。中原區域營業經理陳輝麟表示，灝景灣7座中層A室，實用面積856方呎，3房間隔，以1668萬元成交，呎價19486元。原業主於2011年以493萬元購入，帳面賺1175萬元或2.4倍。

湯文亮首置近7000萬入市陽明山莊

另外，大潭陽明山莊有單位獲紀惠集團行政總裁湯文亮斥資近7000萬元購入。湯文亮以往經常發表看淡言論，據土地註冊處資料顯示，湯文亮上月以「首置」身分購入陽明山莊11座中層67室，實用面積2049方呎，連同一個車位成交價6950萬元，實呎33919元。原業主於2004年以1800萬元購入，帳面賺5150萬元或2.8倍。

天祐苑綠表實呎6782元新高

居二市場方面，天水圍天祐苑日前獲區內綠表首置客以295萬元一筆過付款購入單位。祥益高級區域經理黃肇雯表示，天祐苑A座中層7室，實用面積435方呎，以295萬元（未補地價）成交，呎價為6782元，成交價創屋苑未補地價同類單位新高，呎價更創屋苑新高。原業主於1999年以約73.5萬元（未補地價）購入，帳面獲利約221.5萬元或3倍。

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