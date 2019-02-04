OASIS KAI TAK快入伙 享開揚市景

明報記者 謝穎怡

攝影 楊柏賢

OASIS KAI TAK合共提供648伙，戶型涵蓋實用面積275方呎起的開放式單位，至最大1530方呎的連天台特色戶，以兩房戶佔最多。項目已接近現樓階段，自2017年9月開售至今已累售約618伙。

最細開放式戶275呎起

發展商開放低座C座2樓至3樓A室現樓示範單位，屬4房1套複式戶，實用面積1470方呎，連458方呎天台。單位下層為客飯廳及廚房，大廳間隔方正，外連露台，採大型玻璃窗，自然光線充足，外望啟德河及同區其他住宅項目。

大門旁邊為傳統梗牆間隔的廚房，以白色為主調，配有一系列Miele家電如蒸爐、酒櫃、洗衣乾衣機。單位屬複式設計，內置樓梯。主人套房與大廳享有相同景觀，主人套房浴室以石材鋪砌，設有浴缸。可留意的是，整個項目單位不設工作平台，空間更實用。

參考項目過往成交，去年5月低座B座2樓至3樓A室，實用面積1470方呎，連458方呎天台，以4557萬元售出，實呎3.1萬元；另今年2月沽出的低座C座地下至1樓C室，實用面積1466方呎，連360方呎花園，成交價5318.8萬元，實呎36281元，創下項目最高紀錄。

同區兩盤蓄勢待發

可留意的是，項目周邊亦有多個發展中的住宅項目，如兩個預計今年可以登場的全新樓盤，包括嘉華嘉峯匯，以及龍湖地產（0960）與合景泰富（1813）在港首度合作發展的尚‧珒溋。另外，會德豐亦持有毗鄰的1L區1號地皮及1L區2號地皮。

交通方面，現時有巴士線行經啟德一帶，住戶亦可步行至港鐵彩虹站。項目賣點之一是鄰近興建中的港鐵沙中線啟德站，落成後交通將會更方便。

項目鄰近晴朗商場，可滿足日常吃喝購物所需，毗鄰為公共屋邨啟晴邨及德朗邨。若住戶要到大型商場購物，則可前往新蒲崗Mikiki或觀塘apm等。

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