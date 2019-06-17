6月物業買賣料6500宗 按月跌四成

由於貿易戰惡化，以致6月登記顯著減少，結束連續兩個月高企約1萬宗、涉資900億元的水平，加上《逃犯條例》修訂爭議等不明朗因素，相信7月登記量將進一步回軟。

中原研究部高級聯席董事黃良昇表示，按半年度計，今年上半年暫錄39,767宗登記、涉3655.4億元，料上半年將錄43,780宗登記及涉3980億元，按半年度分別下跌6.6%及上升17.8%。

一手私宅方面，6月暫錄589宗登記及涉67.2億元，預測6月全月登記1200宗及涉130億元，分別按月下跌62.6%及60.1%；由於市場仍有貨尾銷售，支持登記量企穩1000宗水平以上。6月暫時錄得最多登記宗數的新盤是會德豐將軍澳日出康城MONTARA，暫錄103宗登記、涉8.5億元。

上半年一手登記宗數料創15年新高

至於上半年暫錄11,804宗登記及涉1276.9億元，預計整個上半年將錄12,420宗登記及涉1340億元，按半年度分別上升57.9%及18.2%，相關金額料創按半年歷史次高，僅低於2017年上半年156.1億元，宗數或創2004年上半年錄得15,467宗後的15年新高。

本月二手登記料為4個月低位

二手私宅方面，6月暫錄1271宗登記、涉115.5億元，預測6月全月登記約3100宗、涉280億元，相關數字料為今年2月錄得2278宗及177.2億元後的4個月新低。按半年計，上半年暫錄18,443宗登記及1626.3億元，預計整個上半年將錄20,270宗及1790億元，料較去年下半年的14,360宗及1273.8億元，分別升41.2%及40.5%。