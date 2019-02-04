BELGRAVIA四房13萬租出 呎租59元

梁志偉補充，上述為BELGRAVIA本月首宗租賃成交，屋苑現時約有5個租盤，入場價由12萬元起。

香島2房呎租38元

另利嘉閣市務經理林敏表示，筲箕灣新近入伙的香島，錄得3座中層F室租賃成交；單位實用面積695方呎，屬2房連儲物房間隔，外望山景，獲租客以月租2.65萬元承租，實用呎租約38元；業主在2017年3月以約1299.9萬元買入，可享租金回報約2.4厘。林續稱，香島現時約有121個租盤，最低月租為2.1萬元。

大型屋苑方面，美聯區域聯席董事盧麗嘉表示，奧運站維港灣第10座中低層F室，實用面積457方呎，屬2房間隔，內籠裝修亦算企理，吸引本地夫婦承租，以月租2.15萬元租出，實用呎租約47元；業主於2017年3月斥資約770萬元購入單位，現享租金回報約3.4厘。

名城3房月租2.9萬

另中原分區營業經理周偉航表示，大圍名城6月份暫錄約9宗租賃成交，屋苑最新錄得2期盛薈2座低層南翼C室租務成交，單位實用面積784方呎，3房連套房間隔，以2.9萬元租出，實用呎租約37元；業主於2011年以823萬元購入單位，是次租出單位，享約4.2厘租金回報。