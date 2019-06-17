經濟

香港地產

下一篇 上一篇

港島大遊行 三大屋苑周末零成交

【明報專訊】社會氣氛因《逃犯條例》修訂風波轉差，部分買家對後市抱觀望態度，進一步拖慢二手交投。據中原地產統計，十大屋苑過去兩日共錄7宗成交，與前周相同，但有半數屋苑「交白卷」，包括港島三大指標屋苑鰂魚涌太古城、康怡花園和鴨脷洲海怡半島。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，部分二手業主見二手市况轉靜，率先減價吸客，令二手交投平穩，而新界兩大上車新盤部署短期開售，料搶去部分二手客源，相信二手業主要擴大議價幅度才能吸客。

二手交投料續低位橫行

美聯住宅部行政總裁布少明認為，中美貿易戰前景尚未明朗，加上本港近日受政治因素影響，大市氣氛觀望，而市場接連有全新盤登場，包括屯門御半山II期和元朗瑧頤連環開價，預計二手交投會續於低位橫行。

不過，有業主減價後仍大幅獲利。祥益分行經理林英傑表示，屯門豐連1座高層D室，屬實用面積263方呎開放式戶，以388萬元售出，實呎14,753元，為屋苑首宗二手成交；原業主2016年8月以約267萬元購入，持貨不足3年，帳面獲利121萬元或45%。

買家連辣稅427萬購豐連開放戶

由於上述豐連原業主持貨未夠3年，原本須付樓價10%額印稅（SSD）、涉38.8萬元，但據悉由新買家繳付，即今次購入價連SSD共約426.8萬元，較原業主叫價450萬元（連SSD）低23.2萬元或5%。

嘉湖山莊3房減價4% 578萬易手

另過去兩日市場錄得不少減價成交，中原高級分區營業經理陳旭明表示，東涌映灣園6座中層B室，實用面積728方呎，去年9月放盤叫價910萬元，最終以830萬元易手，即累減80萬元或約9%，實呎11,401元；原業主2011年以400萬元買入，帳面獲利430萬元或逾1倍。

祥益分行經理謝利官表示，天水圍嘉湖山莊麗湖居3座中層D室，實用面積544方呎，3房間隔，原業主一周前開價600萬元放售，新近以578萬元售出，減價22萬元或約4%，實呎10,625元。原業主2005年3月以114.9萬元購入，持貨14年，帳面賺逾463萬元或4倍。

相關字詞﹕減價成交 豐連 嘉湖山莊 映灣園 十大屋苑

上 / 下一篇新聞

海外退休金引智能投顧 港暫難應用 業界：憂投資者認識不足 乏較長可靠紀錄
海外退休金引智能投顧 港暫難應用 業界：憂投資者認識不足 乏較長可靠紀錄
積金局冀提升回報 近年積極降基金收費
積金局冀提升回報 近年積極降基金收費
話你知﹕初期擬直接操盤 近年「轉型」輔助角色
話你知﹕初期擬直接操盤 近年「轉型」輔助角色
惠理：貿戰不改A股良好前景
惠理：貿戰不改A股良好前景
中證監審批加快 北上互認基金料增
中證監審批加快 北上互認基金料增
啟德商業地撻訂 陳茂波：盡快重推
啟德商業地撻訂 陳茂波：盡快重推
百達Luca Paolini：暫觀望港政局變化 長線續看好中資股
百達Luca Paolini：暫觀望港政局變化 長線續看好中資股
往績回顧﹕市場風險增 防守股未必能避險
往績回顧﹕市場風險增 防守股未必能避險
安聯杜納恩：港樓處高位 看升不理性
安聯杜納恩：港樓處高位 看升不理性
政治貿易科技 中美對峙三大戰場
政治貿易科技 中美對峙三大戰場
區塊鏈變身潮 一年未見盈利 分析：炒作概念推高股價
區塊鏈變身潮 一年未見盈利 分析：炒作概念推高股價
新世界置業區塊鏈平台 省申按揭時間
新世界置業區塊鏈平台 省申按揭時間
恒大2800億投資 新能源汽車基地
恒大2800億投資 新能源汽車基地
上周宣布準備就緒 滬倫通傳今午開通
上周宣布準備就緒 滬倫通傳今午開通
fb周內推加密幣 比特幣創逾一年新高
fb周內推加密幣 比特幣創逾一年新高
醫思醫療購市場推廣公司股權
醫思醫療購市場推廣公司股權
中國環保科技旗下醫諾醫療申清盤
中國環保科技旗下醫諾醫療申清盤
張兆聰﹕中概股回歸 港交所可展升浪
張兆聰﹕中概股回歸 港交所可展升浪
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：友邦回落見支持 Call 18755
金子：友邦回落見支持 Call 18755
張兆聰﹕黃金再下一城 美元要更弱
張兆聰﹕黃金再下一城 美元要更弱
蔡金強﹕無知而堅韌的人最可怕
蔡金強﹕無知而堅韌的人最可怕
選延期年金 分清保證與非保證回報率
選延期年金 分清保證與非保證回報率
楊書健﹕美房託ETF防守強 分散投資之選
楊書健﹕美房託ETF防守強 分散投資之選
李聲揚﹕港股短期料有像樣調整
李聲揚﹕港股短期料有像樣調整
謝偉銓﹕投地按金與比例須檢討
謝偉銓﹕投地按金與比例須檢討
陳政生﹕奧園健康有力追落後
陳政生﹕奧園健康有力追落後
黃德几﹕迅銷海外市場具增長動力
黃德几﹕迅銷海外市場具增長動力
許繹彬：無好消息 大市難反彈
許繹彬：無好消息 大市難反彈
中央谷基建 水泥股有炒作 分析：炒政策宜短線 待調整吸海螺潤泥
中央谷基建 水泥股有炒作 分析：炒政策宜短線 待調整吸海螺潤泥
陳增濤：Vieux Château Certan的陳年酒香
陳增濤：Vieux Château Certan的陳年酒香
謝紹榮：「回報主導」策劃退休可靠嗎？
謝紹榮：「回報主導」策劃退休可靠嗎？
陸振球﹕道氏理論反映美股隱憂
陸振球﹕道氏理論反映美股隱憂
陸振球﹕大灣區內房代理可留意
陸振球﹕大灣區內房代理可留意
林少陽﹕政治風波暫息 港股望反彈
林少陽﹕政治風波暫息 港股望反彈
技術取勝：港鐵守住上升軌
技術取勝：港鐵守住上升軌
看圖析市：恒指27950點之下做淡
看圖析市：恒指27950點之下做淡
潘迪藍：港獨特經濟體 合中美利益
潘迪藍：港獨特經濟體 合中美利益
蘇沛豐﹕國策利好基建業 中鐵值博
蘇沛豐﹕國策利好基建業 中鐵值博
李順威：按基金投行盤路 美股可跌未跌
李順威：按基金投行盤路 美股可跌未跌
Webb評林鄭：零價值股票
Webb評林鄭：零價值股票
劉思明﹕港股博反彈 嚴守止蝕
劉思明﹕港股博反彈 嚴守止蝕
何啟聰：資金部署博反彈 中移動購19751
何啟聰：資金部署博反彈 中移動購19751
中東局勢升溫 中海油購24981
中東局勢升溫 中海油購24981
憧憬美減息 領展Call 19019
憧憬美減息 領展Call 19019
周顯﹕惡法通過 年輕人才有機會上位
周顯﹕惡法通過 年輕人才有機會上位
何國良﹕貿戰改善短板 焉知非福？
何國良﹕貿戰改善短板 焉知非福？
張佩儀：自願醫保保費差別大 宜小心比較
張佩儀：自願醫保保費差別大 宜小心比較
王弼﹕中美離婚大局已定
王弼﹕中美離婚大局已定
曾淵滄﹕貿易持久戰受惠股
曾淵滄﹕貿易持久戰受惠股
湯文亮：撤或不撤 這是一個問題？
湯文亮：撤或不撤 這是一個問題？
陳永傑：中美較勁 息口難高企
陳永傑：中美較勁 息口難高企
廖偉強：樓市好淡因素角力
廖偉強：樓市好淡因素角力
布少明：樓價跌兩三成機會微
布少明：樓價跌兩三成機會微
李志成：短線或受壓 樓市仍堅挺
李志成：短線或受壓 樓市仍堅挺
郭思治．推介股份：小米（1810）
郭思治．推介股份：小米（1810）
梁冠業．推介股份：維達國際（3331）
梁冠業．推介股份：維達國際（3331）
李嘉廉．推介股份：中海油（0883）
李嘉廉．推介股份：中海油（0883）
涂國彬．推介股份：香港電訊（6823）
涂國彬．推介股份：香港電訊（6823）
盧楚仁：六大因素 續支持日圓做好
盧楚仁：六大因素 續支持日圓做好
龐寶林：投資級亞債更吸引
龐寶林：投資級亞債更吸引
區內客撐起 新界西北兩新盤收1200票 會德豐GRAND MONTARA仍按兵不動
區內客撐起 新界西北兩新盤收1200票 會德豐GRAND MONTARA仍按兵不動
上源新一輪賣樓沽30伙
上源新一輪賣樓沽30伙
BELGRAVIA四房13萬租出 呎租59元
BELGRAVIA四房13萬租出 呎租59元
6月物業買賣料6500宗 按月跌四成
6月物業買賣料6500宗 按月跌四成
OASIS KAI TAK快入伙 享開揚市景
OASIS KAI TAK快入伙 享開揚市景
栢慧豪園實呎企穩1.2萬
栢慧豪園實呎企穩1.2萬
50歲起市民再培訓免學費
50歲起市民再培訓免學費