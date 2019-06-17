港島大遊行 三大屋苑周末零成交

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，部分二手業主見二手市况轉靜，率先減價吸客，令二手交投平穩，而新界兩大上車新盤部署短期開售，料搶去部分二手客源，相信二手業主要擴大議價幅度才能吸客。

二手交投料續低位橫行

美聯住宅部行政總裁布少明認為，中美貿易戰前景尚未明朗，加上本港近日受政治因素影響，大市氣氛觀望，而市場接連有全新盤登場，包括屯門御半山II期和元朗瑧頤連環開價，預計二手交投會續於低位橫行。

不過，有業主減價後仍大幅獲利。祥益分行經理林英傑表示，屯門豐連1座高層D室，屬實用面積263方呎開放式戶，以388萬元售出，實呎14,753元，為屋苑首宗二手成交；原業主2016年8月以約267萬元購入，持貨不足3年，帳面獲利121萬元或45%。

買家連辣稅427萬購豐連開放戶

由於上述豐連原業主持貨未夠3年，原本須付樓價10%額印稅（SSD）、涉38.8萬元，但據悉由新買家繳付，即今次購入價連SSD共約426.8萬元，較原業主叫價450萬元（連SSD）低23.2萬元或5%。

嘉湖山莊3房減價4% 578萬易手

另過去兩日市場錄得不少減價成交，中原高級分區營業經理陳旭明表示，東涌映灣園6座中層B室，實用面積728方呎，去年9月放盤叫價910萬元，最終以830萬元易手，即累減80萬元或約9%，實呎11,401元；原業主2011年以400萬元買入，帳面獲利430萬元或逾1倍。

祥益分行經理謝利官表示，天水圍嘉湖山莊麗湖居3座中層D室，實用面積544方呎，3房間隔，原業主一周前開價600萬元放售，新近以578萬元售出，減價22萬元或約4%，實呎10,625元。原業主2005年3月以114.9萬元購入，持貨14年，帳面賺逾463萬元或4倍。