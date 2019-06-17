上源新一輪賣樓沽30伙

萬科旗下上源，昨日以價單和招標方式開售251個單位，包括首度登場的第1座「Grand Le Pont」單位，據悉全日沽出30伙，售出戶型包括1房至3房戶（當中2房佔16伙），為過去兩日售出最多單位的一手新盤，令項目去年10月推出至今累售總數增至903伙，套現共57億元。

龍譽售7伙 單日套5850萬

萬科上周推出上源4號價單，涉及145伙，包括首次推售的第1座「Grand Le Pont」；該價單包括142伙第1座單位，該142伙折實平均呎價12,481元，較去年首批11,073元高出近13%。另上源是次推售單位中，162伙以價單形式發售、佔今批推售單位65%；另89伙招標發售、佔今批推售單位35%。

至於保利龍譽，昨日新一輪推售9伙，成交紀錄冊顯示售出7伙，單日套現逾5850萬元；代理消息稱，有客人連環購入1A座35樓C室和36樓E室，實用面積分別為244和349方呎，單位作價分別為679.43萬和951.64萬元，即總作價逾1631萬元、實呎約2.75萬元。

皓畋買家享最長738日成交期

豪宅繼續錄得成交，嘉里（0683）旗下已屆現樓的何文田皓畋，新近透過招標售出10座6樓A室，單位實用面積943方呎，成交價3466萬元、實呎36,755元；據成交紀錄冊顯示，買家可先分期繳付14%樓價，餘下86%樓價可於738日內完成上會。

綜合市場資訊，新盤市場過去兩日錄約55宗成交，較前周端午節3天長假（6月7至9日）錄約51宗成交稍多。