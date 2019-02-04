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區內客撐起 新界西北兩新盤收1200票 會德豐GRAND MONTARA仍按兵不動

【明報專訊】雖然近日本港社會氣氛緊張，昨日又有大批市民參與反對《逃犯條例》修訂大遊行，但兩個新界西北區全新樓盤繼續開放示範單位及收票；綜合市場消息稱，新地（0016）屯門御半山II期、新世界（0017）元朗龍田村瑧頤，過去兩日合共收逾1200票，其中御半山II期收約900票，超額7倍，在目前社會氛圍下，市場反應已算不俗。

明報記者 林尚民

事實上，繼5月初會德豐（0020）將軍澳日出康城MONTARA、億京大埔白石角海日灣II，以及新世界何文田瑧樺於同一周末發售1106伙後，市場已有超過一個月未有全新焦點樓盤推出，加上中美貿易戰於5月中惡化，令近期一手成交量一直處於低位。

不過，近日本港社會雖然因《逃犯條例》修訂問題引起一連串風波，仍無阻部分發展商推盤計劃，如上周二（6月11日）、即6月9日大遊行後，新地公布御半山II期首張涉108伙的價單，折實平均實呎逾1.51萬元，與去年5月一期推售的首批呎價相若。

新地：御半山II期隨時加推

至剛過去的周六，發展商如期開放示範單位及收票，首日收約400票；截至昨晚，市場消息指項目累積收約900票，超額7倍。新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，當中七成入票客來自屯門同區，兩成半來自新界其他地區，餘下來自港島及九龍，集團將隨時加推應市。

另一全新盤元朗瑧頤，日前才批出預售樓花同意書，上周五晚已突擊上載樓書，並公布首批110個單位的價單，上周六開放位於荃灣愉景新城商場的示範單位及收票。

新世界：市場對住屋需求仍大

據悉，項目截至昨晚，兩日共收逾330票，錄兩倍超額認購。新世界營業及市務總監黃浩賢表示，入票客中，同區客佔六成、外區客佔四成，區內家庭客和年輕上車客比例各佔半。

黃浩賢續稱，市場對住屋仍有很大需求，尤其中小型單位，近日資助房屋申請反應熱烈，而瑧頤主打一兩房單位，對項目銷情充滿信心，瑧頤將視乎收票情况決定開售日期，最快本周末展開首輪銷售，並視乎收票情况決定加推。

瑧頤首批單位折實實呎平均逾1.62萬元，較同區二手呎價高三成。

另一邊廂，有部分樓盤暫緩推盤計劃，早前通知特邀人士於上周六參觀示範單位的會德豐將軍澳日出康城GRAND MONTARA，上周五突然公布展覽廳優先參觀活動將會延期，當時發展商稱，由於示範單位正進行最後階段準備工程，為確保客人能夠舒適地欣賞展覽廳，故作此安排。

另內房褔晟國際（0627）何文田喇沙利道晟林，雖然本月初已上載樓書，並於上周率先開放示範單位予傳媒參觀，但至今仍未公布價單及銷售詳情。

相關字詞﹕新盤推售 收票 晟林 新地 新世界 瑧頤 御半山ii期

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