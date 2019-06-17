李志成：短線或受壓 樓市仍堅挺

新盤市場方面，近日未有大型全新盤推售，有報道指本月首10日，新盤市場僅錄逾250宗成交，相對上月同期受將軍澳、何文田、大埔白石角等3個大型新盤帶動下錄約1500宗成交，成交量按月跌超過八成。不過豪宅市場因供應緊絀，但需求大，承接強勁，近日新盤特色戶及洋房錄得多宗逾6000萬大額成交。市場有多個新盤快將推出，預料屆時將成樓市風向指標，反映買家入市意欲。二手市場則走勢各異，本月二手買家步伐放緩，但仍有不少二手屋苑成交價創新高，可見仍有部分買家對本港樓市有信心而積極入市。

對於短期樓市走勢，若果本港政治環境及貿易戰急劇惡化，環球經濟下行，導致資產價格出現調整，業主因而心急放售而大幅減價，引起劈價潮的話，樓價有機會面臨下調壓力。今年初樓市已借貿易戰緩和之勢反彈，成交量額顯著上升，可見樓市相當堅挺，相信港樓難現大跌市情况。

日前五九折新居屋截收申請表，共收到約30.2萬份居屋申請，超額申請約60.5倍，破盡歷年紀錄，可見市民置業需求持續，本港樓市底氣足，市場資金充裕，失業率持續處於低位，且美國聯儲局有機會於年內減息，意味香港低息環境有望持續，對後市有支持作用。

香港置業行政總裁

[李志成]