布少明：樓價跌兩三成機會微

無可否認，上述利淡因素令樓市壓力大增，各區有急於放盤套現的業主，減價幅度開始增加，由之前「企硬」不減價，到現時議價幅度擴闊至約5%，甚至更多。至於交投方面，倘若盤源荒問題因業主加快放盤而略有紓緩，不排除會有所增加，但相信短期難有明顯突破，雙方持續拉鋸的局面有變。

樓市再遇冷鋒，相信正是樓市在高位整固，以消化和重整購買力的時候。不過，是否真的會跌兩至三成呢？我們不妨看看過去約10年的樓市表現。根據美聯樓價走勢圖，香港樓市曾多次經歷調整期，包括金融海嘯、歐債危機、A股熔斷，以及去年的貿易戰，皆曾觸發樓價回調。四項影響經濟的大事件，分別拖累港股出現約65%、33%、36%及26%的大型跌幅。

另一邊廂，現時樓市有眾多利好因素支持，包括持續低息環境、失業率低、樓市供求失衡、銀行存款數字高企令資金持續氾濫，以及大灣區規劃帶來的經濟發展機遇等，都是托高樓價的誘因。

今次社會事件，對市場造成短暫心理影響。筆者預期，除非中美關係大幅改善，又或事件得以完滿解決，否則樓價短期難免調整，幅度有可能介乎3%至5%；至於長線看，在利好因素帶動下，樓市暫時未見有大跌之虞，預料將平穩發展。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]