廖偉強：樓市好淡因素角力

上年中，中美貿易戰的展開，當時確實嚇怕很多業主及買家，特別是投資者更加按兵不動；中小型單位的業主，認為樓價已經連續上升超過十年，加上自己手持的物業升幅確實驚人，擔心已賺的升幅會慢慢被蒸發。所以，業主均爭先恐後去出貨，形成一浪低於一浪，再加上傳媒的推波助瀾，每日報道業主不斷減價的消息，樓價就是這樣應聲倒地。

樓市跌得急，會有投資者趁低吸納；樓市升得急，投資者會按兵不動，近期中美再打響貿易戰，同時美國全方位進擊中國，中國亦表態不會妥協，不斷想辦法還擊，惡化的情况如果不能夠在短時間內修補，相信無論是中國內地或香港，以及全世界都會進入經濟不景的狀態。今次中美的鬥爭，不知道會否進入一發不可收拾的局面，如果是這樣的話，樓價下跌的壓力自然會增加。

這樣是否已經確認筆者對樓市悲觀的看法，現時作結論言之過早，因為無論是美國、中國、歐洲及澳洲，正在醞釀無可避免的減息；再者，即使中美已經完全沒有談判的餘地，筆者暫時的看法還是樂觀，因為香港始終是福地，高樓價更加是香港獨有的特色，目前香港的投資者資金充裕，市民對房地產的需求殷切，這些都是支持房地產的動力，筆者仍然相信今年的樓價是向上的。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]