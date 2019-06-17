陳永傑：中美較勁 息口難高企

僵持下去 經濟兩敗俱傷

兩國較量，解鈴還須繫鈴人的是特朗普。特朗普提出所有協議都要美國有利，雖然中國表明可打可談，但中國國務院發表立場白皮書聲明，要求達成協議的3個前提是：（1）美國盡撤關稅；（2）採購要符合實際；（3）確保協議文本平衡，符合共同利益。從表面看，兩國態度已經難以妥協，除非突然又「有偈傾」。

預計兩國相持不下會持續一段日子，除非某一方面願意妥協。如果繼續僵持下去，兩國經濟都是兩敗俱傷。為了保持經濟平穩，兩國都可能調低息口、存準、稅項及費用等招數入手，以提振經濟，減少滑坡的危險。

置業人士不必擔心加息

美國去年實施稅務改革，藥力到今年已經逐漸失效，美國經濟將走下坡。想動用2萬億美元刺激美國經濟，特朗普民主黨的眾議院議長佩洛西談不攏。維持美國經濟平穩，唯有用減息一招，這招最少能夠一舉兩得，刺激經濟之外，也能減輕美國債務上升壓力。美國總負債目前已經升至74萬億美元的破紀錄水平，但由73萬億跳升上74萬億美元，只約花3個月時間，債務躍升得比較過去更快。減息有助美國減低債務壓力。筆者7年多前指出美國無力加息，其中一個理由便是債務太重，建議置業人士不必擔心加息，繼續買樓。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]