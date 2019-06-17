湯文亮：撤或不撤 這是一個問題？

有老友問，以現在這個情况，政府撤抑或不撤，叫我用最簡單而肯定說話回答，這是大塊文章，又怎可以三言兩語說得到？撤與不撤都有理由，簡單來說，如果是中央硬任務，不撤，如果是林鄭想邀功，撤，或者雖然是中央硬任務，在這緊要關頭中央話撤，都不能夠承認這是中央硬任務，林鄭這隻死貓一定要食。

中央任務不能說 死貓要硬食

一定會有很多官員替林鄭不值，明明是中央硬任務，點解要林鄭食死貓？其實，這是官場與商場的分別，在商業社會，下屬替老闆食死貓簡直是閒過立秋，我未見過一個從未替公司食死貓的管理人員可以坐到最高位置。老實說，食死貓亦要有多少天份，香港的政務官從大學畢業就入了政府工作，管理一定沒有問題，但食死貓就不是太多官員懂得。

老友再問，今次《逃犯條例》修訂搞到一鑊粥，究竟出了什麼亂子？我認為政府的公關工作做得不夠，在林鄭上任後成立一個俗稱搵地小組的土地供應專責小組，有30位成員，如果大家睇名單，就知道一定搵唔到地，這亦是政府的目的。18個月後，搵地小組話搵唔到地，政府於是推出各種方案，包括與地產商協商補地價，收回棕地，以至明日大嶼填海計劃，反對的聲音就會減少很多，搵地小組所做的原來是公關工作，小組主席黃遠輝了解之後非常火滾，我覺得是人之常情。

無論撤不撤政府已失分

很多人都知道，政府今次是借台灣殺人案而修例，最初泛民只有微弱反對聲音，如果政府趁機話泛民反對而對受害人的母親表示愛莫能助，將個波交畀泛民，泛民如果表示反對修例就要做醜人，如果表示不反對，政府就趁機修例，退而求其次成立一個諮詢小組，搞一年半載大龍鳳，最後是否能夠修例，政府都沒有失分，現在撤與不撤，政府都已經失了太多分，以後要有效管治就很困難。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]