曾淵滄﹕貿易持久戰受惠股

去年，股市在1月見頂，2、3、4月大致橫行，5月開始連續下跌，中原城市領先指數到8月才開始下跌，現在，股市於5月開始下跌，6月中原城市領先指數馬上下跌，看來，樓市受股市影響的速度加快了。

本來，上一周股市一度出現過反彈，周一周二反彈得不錯，但是很快的又回跌，主因是內地A股也無力反彈，中美貿易戰依然是股市頭上的一把刀，美國減息的預期為美股帶來升勢，但中國人民銀行完全沒有發出任何減息的信息。

目前看來，特朗普是很想與習近平見面談判，反而是習近平一直未表態，這當然使到股市面對壓力，特朗普說一旦在G20高峰會議上見不到習近平，會馬上將仍未加關稅的3250億美元的中國產品徵收25%關稅，這對中國經濟、股市肯定有影響，亦是巨大的壓力。中國至今仍未表態，也說明了中國政府認為中國有能力打持久戰，當然，打持久戰也不得不先做出犧牲，股市就是犧牲品之一。

內房5G概念股值憧憬

不過，一切都是相對的，如果中國真的準備打硬仗，打持久戰，也必定得努力推動內部消費以補償出口外貿的損失，因此，內銷市場變成了一個新的商機。

內銷市場包括房地產，因此，我們已經發現部分內房股股價做好，有不錯的抗跌力。5G概念股也有不錯的憧憬，只是，5G概念股在過去幾個月已出現了炒作，股價已經不便宜，要再炒多一輪，還要耐心等待消化了之前炒作的蟹貨。

鐵路基建 易放難收

有人也許奇怪，鐵路基建股為什麼沒有出現炒作？理由是去年炒過一輪，而且，至今為止，中美貿易談判仍未到完全破裂之時，中央政府暫時仍沒有必要加強鐵路基建以挽救經濟，鐵路基建投入很大，一旦開始就難以中途叫停，如果現在開始鐵路基建而最終中美貿易談判成功，基建變成過度刺激經濟，因此估計目前中央政府會先以減稅和降低收費，提高中產的實際收入，提高他們的消費能力，而且會逐步放寬打壓房地產的各種限購令，房價上升，就會產生財富效應，增加消費，這是伸縮性較大，較易掌控的政策，會帶頭行動。

此外，中央已經正式向4家電訊公司發放5G牌照，5G的基建已經開始，這不但可以增加投資，也向全世界展示中國的5G科技。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]