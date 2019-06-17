王弼﹕中美離婚大局已定

毫無疑問，百萬人遊行，警察向示威者開布袋槍，造成流血事件，香港和其《逃犯條例》已經成為國際焦點，連特朗普都開腔評論，白宮官員亦說侵叔可能在G20峰會跟習近平討論《逃犯條例》，美國參眾兩院要檢討香港關係法等，加上本地傳媒鋪天蓋地的報道，容易令人有《逃犯條例》的有關消息，對香港各類價格有即時和巨大的影響的印象，我聽說有一些個案，是有人被嚇得連存款也要即時從銀行提出。

我認為，目前來說，香港銀行體系仍是非常健全，大鱷要衝散香港，還沒有這個能力，加上港府已經暫緩修例。總之，香港一天還是用普通法，還沒有資本管制，我們應該對香港有信心。

習特G20會否會面也成疑問

最影響資產價格的主戰場，說到底，仍是中美經濟戰的發展和美聯儲局的利率走向。我觀察到，最近市場又開始舊調重彈，愈來愈多的評論說，中美在G20會有刁，就像幾個月前一樣，語氣非常肯定，叫投資者放膽入市，別放過千載難逢的機會。

王弼始終認為，聯儲局肯在美股接近歷史高位和失業率處於歷史低位的情况下放風減息，理由只得一個，就是為配合侵叔發動經濟戰。

况且，侵叔叫陣說，如果習近平不跟他在大阪會面，他就會對餘下3000億美元的中國進口貨開徵25%關稅，習大大是何許人物，怎會在被刀架在頸項的情况下跟侵叔會面？我估計，不要說中美在G20會有刁，雙方領袖會否會面也成疑問。

排擠華裔學者 反映美決心

當然，上周也有一些關於中美關係的利好消息，例如美國商務部在WTO暫緩對中國盜取知識產權的調查，另外美國副總統彭斯對中國人權狀况的演講也傳出被押後至G20後，這些都是短期的利好消息。

但同時，根據彭博社報道，美國現正有系統把華裔癌症科學家排除國家最高級別的研究院，因為怕這些科學家會把最頂尖的科技透露給中國。事實上，有在內地大學任教的朋友跟我說，學生愈來愈難申請美國簽證，這才是中美關係的大趨勢。這樣排擠有才華的華裔學者，你說美國傷不傷？當然傷，但正如每一宗離婚個案，都是慘痛的決定，但為何仍會發生？有些關係，覆水難收，不宜存過分幻想。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]