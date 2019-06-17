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何國良﹕貿戰改善短板 焉知非福？

【明報專訊】過了一個不容易的星期，市場內外都不容易捱過。

上周初，市場曾經走了一段不錯的行情，技術分析指出，總算把一些大的支持位保住，不致要再下尋低位。可是，好景不常，不到兩天，市場又回吐了不少之前的升幅。畢竟，愈接近一些關鍵時刻，市場對相關事件消息的流傳可能會有過敏的反應。在這種市况，普羅投資者並不輕易找得對當中的節奏，避免跟車太貼仍然是金石良言。

美國客戶推遲提貨減訂單

在此時此刻，看多看淡的理由都在市場中廣泛流傳並討論，筆者亦在此不贅。有時候自己亦提醒自己，與其從上而下去猜相關的形勢，倒不如，從下而上去聽聽在這局勢下，公司的管理團隊是如何調節業務，如何選擇策略去應對未來一段不容易的經營狀况。

有券商跑訪了中國幾個重要製造業城市/地區，如廣深，武漢和浙江，實地去跟當地的不同企業，了解自去年第一次關稅實施以來，對企業各個方面的影響。這些了解有助大家，除了一些宏觀經濟數據外，更清楚看到在公司層面上的變化，對日後部署有所幫助。

綜合所有收集出來的資料，第一樣立竿見影的影響就是業務的負增長。由於跟進口採購商商談如何分擔關稅成本需時，不少美國客戶出現推遲提貨，減少訂單的意向。他們表示，對美的銷售額普遍同期下跌20至30%。而對於關稅的分擔，有部分的衝擊已因匯率的變化而扺消掉。在一些可替性較低的產品如特種鋼，進口商承擔了更多部分的關稅。但亦有其他品種的出口商表示，由於更多的關稅已經超出企業盈利可以承受的範圍，在未可以達成一致稅務安排時，將會持續影響今年的生產和交貨進度。

另外，不少公司亦積極在做三件事。首先，他們加大對歐洲和其他東南亞地區的出口力度，試圖減輕對美國出口下降的負面影響。但由於全球經濟增長未明，歐洲客戶的需求並不一定能預期補充失去的部分。

出口商覓新市場重新拓內需

另外，亦有一些規模較大，之前已經在東南亞有部署的企業表明，他們將進一步加大國外產能的資本投入，以期將美國訂單轉移至其他地區生產，當中重點看到的地區包括越南，泰國和印尼。第三，他們亦積極改善自身產品性能，增加產品的多樣化，希望提高產品的附加值。一來，希望可以通過最終售價來抵消關稅的影響。另外，亦希望產品能夠將產品轉入內銷市場。不過，由於近年中國宏觀經濟下行較大，影響了本地消費的增長，所以就算廠商有出口轉內銷的想法，實行起來，所需要的力氣卻實不少。但是次公司訪問中，他們卻發現，一些科技生產企業，過往沒法做起本地市場。但隨着是次科技產品出口禁令，有望首次打開本地市場。難怪有人說，是次貿易紛爭，可能有望改善中國長期存在的短板，焉知非福？

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]

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