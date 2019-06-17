周顯﹕惡法通過 年輕人才有機會上位

【明報專訊】日前我說過，在我的立場，反而希望股市大跌1萬點，才有渾水摸魚的希望。畢竟，股市永遠是大升大跌，有能力的人才能賺錢，相反，如果平穩地慢升小調整，則富者愈富，貧者愈貧，窮人更加沒有翻身的機會。
在上周四晚，我同做傳媒的友人在佐敦興記食蟹吹水，我笑說，如果我是年輕人，反會寧願惡法快點通過，香港暴亂，武警入城，股市跌剩幾千點，樓市大跌七成，把中產階級和上層社會的錢統統洗走，重新來過，就算香港永不復生，也隨時有發達的機會。
這即是說，如果股市跌至幾千點，反彈至1萬點，也是升了一倍，樓市跌了七成，反彈至跌五成，也等於升了七成，原來的資產階級固然仍然是輸到跳樓，但有勇氣的年輕人依然有機會贏到發達。這就像2003年之後，香港就有不少年輕人是憑此發達的。
有趣的是，現時反而是資產階級拼命想令到《逃犯條例》通過，焦土派反要用武力去反對條例，由此可以見得，很多人都不是從投資者發達的角度去想的。
這又令我想到一個故事，就是很多年前，有某位共產國際的巨頭人物和周恩來見面，挑釁說：「我是貧中下農出身，你的父母卻是資產階級，可見得我的階級成分比你好得多。」
周恩來不慌不忙地回答：「我們都出賣了自己的階級。」
[周顯 投資二三事]
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