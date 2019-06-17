周顯﹕惡法通過 年輕人才有機會上位

在上周四晚，我同做傳媒的友人在佐敦興記食蟹吹水，我笑說，如果我是年輕人，反會寧願惡法快點通過，香港暴亂，武警入城，股市跌剩幾千點，樓市大跌七成，把中產階級和上層社會的錢統統洗走，重新來過，就算香港永不復生，也隨時有發達的機會。

這即是說，如果股市跌至幾千點，反彈至1萬點，也是升了一倍，樓市跌了七成，反彈至跌五成，也等於升了七成，原來的資產階級固然仍然是輸到跳樓，但有勇氣的年輕人依然有機會贏到發達。這就像2003年之後，香港就有不少年輕人是憑此發達的。

有趣的是，現時反而是資產階級拼命想令到《逃犯條例》通過，焦土派反要用武力去反對條例，由此可以見得，很多人都不是從投資者發達的角度去想的。

這又令我想到一個故事，就是很多年前，有某位共產國際的巨頭人物和周恩來見面，挑釁說：「我是貧中下農出身，你的父母卻是資產階級，可見得我的階級成分比你好得多。」

周恩來不慌不忙地回答：「我們都出賣了自己的階級。」

[周顯 投資二三事]