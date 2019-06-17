盧楚仁：六大因素 續支持日圓做好

避險情緒：中美貿易戰再度升溫，令環球股市全線下滑，美國10年期債息大跌繼而出現倒掛，在恐慌及避險情緒升溫下，資金便泊入日圓避難，引致日圓匯價持續受到追捧。

開放外勞：日本人口持續老化，再加上出生率下跌，日本人口由2010年開始持續減少，引致勞動力持續不足。在日本新輸入外勞法生效之後，日本指定的行業便可在4月之後，申請外勞到日本工作。亦因此，在一定數量的生力軍加入後，對日本經濟如消費和房地產等，都起着正面作用。在經濟向好下，日本央行便有結束量寬的壓力，而正面影響日圓匯價。

天皇交接：日本上皇明仁自覺年事已高，故宣布退位讓賢，讓德仁繼位。亦因此，令日本舉國歡騰，民眾增加消費來慶祝這民族大事，令經濟有所得益。

加消費稅：首相安倍決定在2019年10月把消費稅由8%上調至10%，藉此刺激民眾在上調消費稅之前提早購買日用品和必需品，令消費市場出現不同程度的增長。

東京奧運：日本東京在明年舉辦四年一度的奧運會，日本政府為舉辦今次奧運會需要大興土木興建不同類型的運動場地和設施。估計明年舉辦奧運會，可大大增加世界各地遊客到東京觀賽。

開放賭業：日本政府為刺激經濟，在國會通過下決定開放博彩業。估計會吸引重量級財團斥巨資在當地競投賭牌及興建大型博彩度假村。相信一方面需大興土木，振興當地建築業；二方面亦需要聘請大量員工營運，故落成及營運後，可以長遠刺激日本經濟。

在後市分析方面，上述提及的因素估計會持續刺激日本經濟。因此相信日本未來公布的整體經濟數據可以維持增長。

在貨幣政策方面，美國、歐元區、英國、澳洲及新西蘭等多國，在貨幣政策上均有減息及不同程度的寬鬆壓力。反觀日本，卻沒有類似減息壓力。在這貨幣政策及經濟條件的優勢下，日圓順理成章可保持強勢。

沽空澳元兌日圓交叉盤

在此補充一下，同樣是避險貨幣的瑞士法郎，兌美元由年初至今卻下跌了大約1.2%，和日圓背道而馳。原因是同屬於歐洲貨幣的瑞郎，被歐元（-1.7%）和英鎊（-0.7%）拖累，以致表現不及日圓。另一方面，主要非美貨幣中表現最差的為澳紐元，分別兌美元跌1.9%和2.2%，兌日圓更跌3.36%和4.27%。故在交易策略上首選是交叉盤，例如做空澳元或紐元兌日圓，或英鎊兌日圓和歐元兌日圓。

艾德證券期貨首席投資策略師

[盧楚仁 金匯商情]