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龐寶林：投資級亞債更吸引

【明報專訊】市場預期美國聯儲局今年或減息1至2次，芝加哥利率期貨市場顯示9月減息的概率超過九成，全球央行似乎都釋放或正在實踐鴿派態度。印度今年內第三次減息，印度央行降息25個基點至5.75%，貨幣政策立場由「中性」轉向「寬鬆」，同時2019財年GDP增長預期從年初7.2%下調至7%。

印度主權黃金債 實金需求資本化

黃金及債券重新成為投資者避險的首選，中國央行的黃金儲備在過去幾個月穩步增加，而印度早前因打擊貪污黑錢問題也令實物黃金受到追捧。但是印度將於今年6月至9月，每月發行主權黃金債券，以一克黃金為單位，債券的票面價值為認購期前最後3個工作日以盧比計算的金價平均價，利率為每年初始投資額的2.5%，每半年支付一次。黃金貨幣化計劃是印度政府於2015年11月推出的，旨在減少對實物黃金的需求，並將這一部分黃金需求資本化，同時可進一步打擊黑市交易。

因為去年聯儲局不斷呼籲加息，加上當時經濟數據顯示美國經濟周期仍然相對強勁，美國企業在利率將會上升的預期下，大量發行投資級別以下的企業債券，年初至今美國高收益債券發行規模已超過800億美元，且現時1.2萬億美元的美國高收益債券市場，有三分之一將在4年內到期，這一比例是歷史最高。

對於近期美債利息的迅速走低，新債王岡拉克卻發推文稱美債的買家很快會後悔，美債價格高漲可能更像是從眾心理驅使。無獨有偶，舊債王的前東家PIMCO也稱，規模、存續期、信貸品質和流動性低的程度，可能預示信貸市場即將出現前所未見的崩盤。

美債暴漲 或僅羊群心理

儘管如此，在股市波動加劇及回報可能下跌的情况下，PIMCO仍然建議配置債券對冲短期風險。美國企業的槓桿不斷增加，企業債佔GDP的比例也達到歷史新高。PIMCO還預計成熟經濟體可能在5年以內經濟衰退。

面對如此波動的股市，更必須預期中美貿易戰延至今年底，亞洲投資級別債券成避險天堂，聯儲局的加息態度變得溫和，債券孳息倒掛情况為金融海嘯以來最嚴重，市場期待今年底前可能減息兩次，甚至估計最快或於下月開始減息，債券價格有更大的上升空間。亞洲投資級別的債券孳息率較吸引，達4.4厘，一些亞洲債券的違約率約為2.5%，隨着美國利率有機會下降，美元亦有機會從高位下調，應更有利亞洲債券走勢。

（本文意見只供參考，東驥基金及東驥基金管理的基金組合，有可能持有文中提及的基金）

東驥基金管理董事總經理

[龐寶林 債市情報]

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