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憧憬美減息 領展Call 19019

【明報專訊】東亞（0023）發盈警，料中期盈利將顯著下跌，主要是內地貸款錄最多30億元重大減值損失拖累。市場擔心其他本港銀行向內地的貸款質素或會同步轉差，港銀上周五早段有沽壓，中銀香港（2388）下試30元邊緣，恒生（0011）則考驗100天線支持。如投資者看好中銀香港，可考慮中銀購15110，行使價33.33元，實際槓桿約12.1倍，最後交易日2019年9月24日。至於恒生方面，部署撈貨的投資者可留意恒生購29165，行使價219.02元，實際槓桿約14.2倍，最後交易日2019年9月24日。

市場對美國減息預期升溫，收息資產為近日市場焦點，領展（0823）下試50天線，輪場亦有資金留意領展好倉。如欲部署看好，可參考領展購19019，行使價105.05元，實際槓桿約8.6倍，最後交易日2019年11月25日。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者並未持有上述證券。投資者須自行評估風險並諮詢專業意見。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失部份或所有投資。請於jpmwarrants.com.hk/disclaimer詳閱完整的免責聲明。）

[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]

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