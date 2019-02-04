憧憬美減息 領展Call 19019

【明報專訊】東亞（0023）發盈警，料中期盈利將顯著下跌，主要是內地貸款錄最多30億元重大減值損失拖累。市場擔心其他本港銀行向內地的貸款質素或會同步轉差，港銀上周五早段有沽壓，中銀香港（2388）下試30元邊緣，恒生（0011）則考驗100天線支持。如投資者看好中銀香港，可考慮中銀購15110，行使價33.33元，實際槓桿約12.1倍，最後交易日2019年9月24日。至於恒生方面，部署撈貨的投資者可留意恒生購29165，行使價219.02元，實際槓桿約14.2倍，最後交易日2019年9月24日。
市場對美國減息預期升溫，收息資產為近日市場焦點，領展（0823）下試50天線，輪場亦有資金留意領展好倉。如欲部署看好，可參考領展購19019，行使價105.05元，實際槓桿約8.6倍，最後交易日2019年11月25日。
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