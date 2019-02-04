憧憬美減息 領展Call 19019

市場對美國減息預期升溫，收息資產為近日市場焦點，領展（0823）下試50天線，輪場亦有資金留意領展好倉。如欲部署看好，可參考領展購19019，行使價105.05元，實際槓桿約8.6倍，最後交易日2019年11月25日。

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