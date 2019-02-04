中東局勢升溫 中海油購24981

【明報專訊】紐約期油自5月初由65美元一桶，短短1個多月跌至近50美元一桶的水平；中海油（0883）亦受拖累。惟上周後期中東局勢再度緊張，油價急彈，若認為短線油價會帶動中海油股價，可留意Call輪24981，行使價13元，2019年9月到期，有效槓桿約8.2倍。牛證可留意63354，收回價11.4元，19年10月到期，槓桿約11倍。另中石油（0857）上周曾跌至逾3年低位4.19元，投資者如博反彈，可留意中國石油股份認購19528，行使價4.85元，19年12月到期，有效槓桿約9.0倍。
上周有指阿里巴巴申請回港第二上市，刺激港交所（0388）走強。阿里在美國成交暢旺，回流或能帶動港股交投。看好可留意港交所認購18454，行使價283.48元，2019年12月到期，有效槓桿約8.2倍。不過，現時港交所PE為34.5倍，如認為短期升勢過急，可留意港交所認沽27004，行使價248.88元，2019年9月到期，有效槓桿約10倍。
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