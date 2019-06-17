劉思明﹕港股博反彈 嚴守止蝕

恒指上周初反彈，最高升上27857點回落，低見26825點，但很快收復失地，收市報27118點，全周升153點或0.57%；國指全周升0.83%。大市日均成交雖然回升至854億元，但仍低於60天平均一成多，交投偏弱。

大市方面，據《明報》港股數據庫，上周五升跌比率21比79，跌逾3%佔下跌股份一成多；大市普遍下跌，但沽壓不大。上周大市有3日升多跌少，市况表現繼續反覆；不過，上周有連續兩日超過七成股份上升，為4月初以來首次，大市出現輕微變化。全周計，升跌比57比43，上升比例為4月初以來最高。

或重演去年反彈後再尋底一幕

短線的走勢，正如上周指出，關鍵是回調時的承接力，若恒指回落守住10天線或跌穿10天線可迅速收復，則有機會組織升勢，將交易範圍推高至20天線（現約27300點）至50天線（現約28680點）。但到目前為止轉好支持力仍然不足。上周中短向好寬度進一步改善，恒指國指成分股分別高於10天線、20天線的比例，上周一度升至約八成水平，但高位回落，周五低收五成以下水平，只有四成多；高於50天線比例低位回升至近兩成。目前情况與去年6月相似，當時高於50天線比跌至一成以下回升，到7月下旬高於10天線、20天線比升至八成水平回落，恒指於28000點反彈至29000點回落，最終未能重拾升軌，甚至破底而下。因此，現時有機會重演去年反彈後再尋底一幕，博反彈要嚴守止蝕。

中短線向好寬度改善

行業表現相比較佳，本報數據庫追蹤的30個行業，上周升跌比例相若，下跌行業大部分跌幅小於1%，只有汽車及相關、地產跌幅逾1%，分別2.68%及1.70%；不過，上升行業中有近七成升幅逾1%，跑贏恒指國指，反映下跌的偏軟，上升的普遍明顯做好。

國航逆市有買盤可留意

周期行業成為焦點，建築及材料、原材料升逾4%，其次內房、工業製品、金屬及礦石升約3%以上；當中建材、內房分別全部及九成股份高於20天線，中短線向好趨勢具寬度支持。上周提到的中鐵建（1186）、中國建築（3311）、碧桂園服務（6098）、龍湖（0960）、新城發展（1030）工程機械及相關的中聯重科（1157）、濰柴（2338）均為行業最強。

個股方面，國航（0753）上周五逆市有買盤支持，可以留意。隨着油價高位回落，暑期航空旺季來臨，均有利航空業。走勢上，國航上月中跌至7元喘定，14天RSI現背馳，動力增強，短線有望上試7.5或7.8元阻力，以7元止蝕，具值博率。

[劉思明 數據尋寶]