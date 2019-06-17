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Webb評林鄭：零價值股票

【明報專訊】特首林鄭月娥前日出嚟「暫緩」修訂《逃犯條例》，David Webb噚日就趁遊行開始前發文，同大家解釋「Why Carrie Lam must go（為什麼林鄭必須下台）」。當中提到如果香港不曾有言論同集會自由，「橡皮圖章」立法會就可以學晒中國內地、朝鮮或其他專制國家，不過既然香港有呢啲自由，「橡皮圖章」並唔足夠，正確掌握民意同取得公眾同意去支持政府嘅方案先係最重要，一個中立嘅議會阻唔到政府，但公眾可以。

議會阻止唔到政府 公眾可以

Webb作為股壇長毛，三句不離本行，將林鄭比喻成股票，建議以目標價零蚊沽空林鄭，仲改埋名叫「Carrie Trade」，指佢已經失去公眾信任，連任已是不可能的事。但Webb都話，林鄭下台係解決唔到問題，北京再次攻擊香港所擁有的自由都只係時間問題，下個切入點好有可能係國歌法。

Webb亦寫到明，林鄭聲稱今次作出「暫緩」決定只是因為上周三（12日）的嘅和平遊行轉為激烈，換言之，假設上次遊行和平結束，立法會將如常進行修例，即「只有暴力可以阻止佢（It was only the violence that made her stop）」。

email:piano@mingpao.com

[小琴密語]

相關字詞﹕國歌法 沽空 立法會 逃犯條例修訂 逃犯條例 林鄭月娥 小琴

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