Webb評林鄭：零價值股票

議會阻止唔到政府 公眾可以

Webb作為股壇長毛,三句不離本行,將林鄭比喻成股票,建議以目標價零蚊沽空林鄭,仲改埋名叫「Carrie Trade」,指佢已經失去公眾信任,連任已是不可能的事。但Webb都話,林鄭下台係解決唔到問題,北京再次攻擊香港所擁有的自由都只係時間問題,下個切入點好有可能係國歌法。

Webb亦寫到明,林鄭聲稱今次作出「暫緩」決定只是因為上周三(12日)的嘅和平遊行轉為激烈,換言之,假設上次遊行和平結束,立法會將如常進行修例,即「只有暴力可以阻止佢(It was only the violence that made her stop)」。

[小琴密語]