經濟
張兆聰 還看今朝

股市最前線

下一篇 上一篇

張兆聰﹕黃金再下一城 美元要更弱

【明報專訊】港股反覆偏軟，市場繼續觀望香港政局發展，交投淡靜。強勢的有金礦股，兩艘運油輪在伊朗對出的阿曼灣疑受魚雷襲擊，美國指摘伊朗要為事件負責，中東局勢緊張刺激金價一度突破1350美元關口。金價即將升至阻力區1360美元至1383美元，這個阻力區已有效多年，不易攻破，惟一旦成功，金價將展開大升浪。

《逃犯條例》修訂引發全港大規模示威，特首林鄭月娥周六召開記者會宣布暫緩修例，應有助港股短線反彈。不過，修例一事與中央近年大幅收緊全國監控的路線脗合，而國際間對此表達強烈關注，作為一個城市的特首敢作出強硬回應，背後定必有中央授意和支持。暫緩可以，但撤回則動搖國家領導人的威信，可能性不大。若這推論大致正確，則市場遲早要再次面對通過《逃犯條例》修定的後果。會否引發走資、跨國企業遷移總部，始終是投資者心中的一條刺。

金價過去多年一直至1100美元至1300美元水平上落，每次升破1300美元後都無法站穩。但上周全球政局動盪，既有中美由貿易戰、科技戰到貨幣戰，再有中東緊張局勢升級，上周五金價一度突破1350美元。多年來金價一直無法升破阻力區間1360美元至1383美元，上周逼近後又回落至1341美元水平，可見這個關口不易突破。

近日升勢 避險因素推動

影響金價的因素眾多，但要展開較大、較長的升浪，最基本要有弱美元支持。例如2000年至2011年的超級升浪，升幅幾達10倍，背後主因就是美國採取弱美元政策，不斷擴大的貿赤和財赤將美元推低，同時中國崛起為全國提供廉價貨品壓低通脹，不斷支持金價走高。市場認為聯儲局減息已成定局，美元理應走弱刺激金價向好，只是其他地區經濟也不見得較美國更好，美匯指數也沒怎麼大變化，儘管大行和分析員都相信已走到上升周期的末段。

近期支撐金價的反而是其他因素。首先是中美關係全面惡化，其他國家眼看美國如此霸道，對這個全球大哥一定有戒心，在外匯儲備分配中更傾向黃金。在今年一季度，全球央行增持黃金儲備的速度加快，共買入了145.5噸黃金，這是自2013年以來第一季度全球央行黃金儲備的最大增長。此外，人行6月10日公布的數據顯示，截至5月底，黃金儲備達6161萬盎司，較4月末增加51萬盎司，總價值798.25億美元。值得一提的是，這不僅是中國央行連續第6個月增持黃金，其環比增幅也創下近半年來最大。

金礦股宜吸勿搶 待金價破位

除了央行，投資者面對極不明朗的市場環境，亦更傾向採取多元化策略，由股、債、匯、商品、加密貨幣到黃金都有配置。黃金ETF持倉在5月中及2357萬盎司低點後便開始反彈，截至6月7日，達2432萬盎司，增幅3.2%。如果按黃金ETF淨持倉市值計算，6月7日已達326億美元，比5月中下旬的低點增加了8%。整體來看，在金價突破阻力區前，金礦股還是宜吸勿搶，惟破位後料有大量資金敢於高追。

[張兆聰 還看今朝]

上 / 下一篇新聞

海外退休金引智能投顧 港暫難應用 業界：憂投資者認識不足 乏較長可靠紀錄
海外退休金引智能投顧 港暫難應用 業界：憂投資者認識不足 乏較長可靠紀錄
積金局冀提升回報 近年積極降基金收費
積金局冀提升回報 近年積極降基金收費
話你知﹕初期擬直接操盤 近年「轉型」輔助角色
話你知﹕初期擬直接操盤 近年「轉型」輔助角色
惠理：貿戰不改A股良好前景
惠理：貿戰不改A股良好前景
中證監審批加快 北上互認基金料增
中證監審批加快 北上互認基金料增
啟德商業地撻訂 陳茂波：盡快重推
啟德商業地撻訂 陳茂波：盡快重推
百達Luca Paolini：暫觀望港政局變化 長線續看好中資股
百達Luca Paolini：暫觀望港政局變化 長線續看好中資股
往績回顧﹕市場風險增 防守股未必能避險
往績回顧﹕市場風險增 防守股未必能避險
安聯杜納恩：港樓處高位 看升不理性
安聯杜納恩：港樓處高位 看升不理性
政治貿易科技 中美對峙三大戰場
政治貿易科技 中美對峙三大戰場
區塊鏈變身潮 一年未見盈利 分析：炒作概念推高股價
區塊鏈變身潮 一年未見盈利 分析：炒作概念推高股價
新世界置業區塊鏈平台 省申按揭時間
新世界置業區塊鏈平台 省申按揭時間
恒大2800億投資 新能源汽車基地
恒大2800億投資 新能源汽車基地
上周宣布準備就緒 滬倫通傳今午開通
上周宣布準備就緒 滬倫通傳今午開通
fb周內推加密幣 比特幣創逾一年新高
fb周內推加密幣 比特幣創逾一年新高
醫思醫療購市場推廣公司股權
醫思醫療購市場推廣公司股權
中國環保科技旗下醫諾醫療申清盤
中國環保科技旗下醫諾醫療申清盤
張兆聰﹕中概股回歸 港交所可展升浪
張兆聰﹕中概股回歸 港交所可展升浪
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：友邦回落見支持 Call 18755
金子：友邦回落見支持 Call 18755
蔡金強﹕無知而堅韌的人最可怕
蔡金強﹕無知而堅韌的人最可怕
選延期年金 分清保證與非保證回報率
選延期年金 分清保證與非保證回報率
楊書健﹕美房託ETF防守強 分散投資之選
楊書健﹕美房託ETF防守強 分散投資之選
李聲揚﹕港股短期料有像樣調整
李聲揚﹕港股短期料有像樣調整
謝偉銓﹕投地按金與比例須檢討
謝偉銓﹕投地按金與比例須檢討
陳政生﹕奧園健康有力追落後
陳政生﹕奧園健康有力追落後
黃德几﹕迅銷海外市場具增長動力
黃德几﹕迅銷海外市場具增長動力
許繹彬：無好消息 大市難反彈
許繹彬：無好消息 大市難反彈
中央谷基建 水泥股有炒作 分析：炒政策宜短線 待調整吸海螺潤泥
中央谷基建 水泥股有炒作 分析：炒政策宜短線 待調整吸海螺潤泥
陳增濤：Vieux Château Certan的陳年酒香
陳增濤：Vieux Château Certan的陳年酒香
謝紹榮：「回報主導」策劃退休可靠嗎？
謝紹榮：「回報主導」策劃退休可靠嗎？
陸振球﹕道氏理論反映美股隱憂
陸振球﹕道氏理論反映美股隱憂
陸振球﹕大灣區內房代理可留意
陸振球﹕大灣區內房代理可留意
林少陽﹕政治風波暫息 港股望反彈
林少陽﹕政治風波暫息 港股望反彈
技術取勝：港鐵守住上升軌
技術取勝：港鐵守住上升軌
看圖析市：恒指27950點之下做淡
看圖析市：恒指27950點之下做淡
潘迪藍：港獨特經濟體 合中美利益
潘迪藍：港獨特經濟體 合中美利益
蘇沛豐﹕國策利好基建業 中鐵值博
蘇沛豐﹕國策利好基建業 中鐵值博
李順威：按基金投行盤路 美股可跌未跌
李順威：按基金投行盤路 美股可跌未跌
Webb評林鄭：零價值股票
Webb評林鄭：零價值股票
劉思明﹕港股博反彈 嚴守止蝕
劉思明﹕港股博反彈 嚴守止蝕
何啟聰：資金部署博反彈 中移動購19751
何啟聰：資金部署博反彈 中移動購19751
中東局勢升溫 中海油購24981
中東局勢升溫 中海油購24981
憧憬美減息 領展Call 19019
憧憬美減息 領展Call 19019
周顯﹕惡法通過 年輕人才有機會上位
周顯﹕惡法通過 年輕人才有機會上位
何國良﹕貿戰改善短板 焉知非福？
何國良﹕貿戰改善短板 焉知非福？
張佩儀：自願醫保保費差別大 宜小心比較
張佩儀：自願醫保保費差別大 宜小心比較
王弼﹕中美離婚大局已定
王弼﹕中美離婚大局已定
曾淵滄﹕貿易持久戰受惠股
曾淵滄﹕貿易持久戰受惠股
湯文亮：撤或不撤 這是一個問題？
湯文亮：撤或不撤 這是一個問題？
陳永傑：中美較勁 息口難高企
陳永傑：中美較勁 息口難高企
廖偉強：樓市好淡因素角力
廖偉強：樓市好淡因素角力
布少明：樓價跌兩三成機會微
布少明：樓價跌兩三成機會微
李志成：短線或受壓 樓市仍堅挺
李志成：短線或受壓 樓市仍堅挺
郭思治．推介股份：小米（1810）
郭思治．推介股份：小米（1810）
梁冠業．推介股份：維達國際（3331）
梁冠業．推介股份：維達國際（3331）
李嘉廉．推介股份：中海油（0883）
李嘉廉．推介股份：中海油（0883）
涂國彬．推介股份：香港電訊（6823）
涂國彬．推介股份：香港電訊（6823）
盧楚仁：六大因素 續支持日圓做好
盧楚仁：六大因素 續支持日圓做好
龐寶林：投資級亞債更吸引
龐寶林：投資級亞債更吸引
區內客撐起 新界西北兩新盤收1200票 會德豐GRAND MONTARA仍按兵不動
區內客撐起 新界西北兩新盤收1200票 會德豐GRAND MONTARA仍按兵不動
上源新一輪賣樓沽30伙
上源新一輪賣樓沽30伙
港島大遊行 三大屋苑周末零成交
港島大遊行 三大屋苑周末零成交
BELGRAVIA四房13萬租出 呎租59元
BELGRAVIA四房13萬租出 呎租59元
6月物業買賣料6500宗 按月跌四成
6月物業買賣料6500宗 按月跌四成
OASIS KAI TAK快入伙 享開揚市景
OASIS KAI TAK快入伙 享開揚市景
栢慧豪園實呎企穩1.2萬
栢慧豪園實呎企穩1.2萬
50歲起市民再培訓免學費
50歲起市民再培訓免學費