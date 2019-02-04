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金子：友邦回落見支持 Call 18755

【明報專訊】港股上周五繼續下挫，內地上月全國規模以上工業增加值遜預期，A股尾市下跌，港股失守10天線。市場觀望本周美國議息及月尾G20峰會，高盛數據顯示，近日資金轉向部署恒指認購證，上周三及周四兩個交易日共錄約1200萬元資金流入；同期港交所認購證亦受追捧，錄1120萬元流入。

另外，據法巴資料，北水持續掃貨，上周五淨流入近25億元。恒指熊證重貨區仍位於27900點及28100點，牛證則位於26600點。匯豐數據則顯示有不少資金趁反彈做淡。截至上周四的5個交易日，最多資金流入恒指淡倉，當中熊證佔超過2.1億元，認沽證亦有超過3800萬元；好倉則集中於今年恒指成分股中跌幅第四大的中移動（0941） ，及以百分比計今年升幅約為恒指4倍的港交所（0388），但整體坐倉資金流仍較少。

上周四港股波幅指數一度升至近20水平，其後反覆回落，但仍高於4月整個月的波幅水平。投資者若以窩輪入市，留意低波幅時買入窩輪，並於高波幅時沽出窩輪，便有機會於波幅定價獲利，或會出現較預期升幅為多，或較跌幅為少的情況。相反，萬一不幸於高波幅時買入窩輪，並於低波幅時沽出窩輪，輪價便有機會因波幅回落，引致窩輪出現較預期升不足，甚至出現價格倒跌的情況。

友邦（1299）跌至72元見支持，大行摩根士丹利發表研究報告，維持該股91元目標價及「增持」評級。如投資者看好友邦前景，可以留意其認購證（18755）。

[金子 窩輪攻略]

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