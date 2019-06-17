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蘇沛豐﹕國策利好基建業 中鐵值博

【明報專訊】中國上周五公布的5月份宏觀數據參差：1至5月固定資產投資按年僅增5.6%，低於1至4月及市場預期的6.1%；5月工業生產按年增長5.0%，低於4月及市場預期的5.4%，創2002年以來最低增速；零售消費則加速至按年8.6%，勝預期之8.1%，相信是減稅政策開始見效。鑑於固投及工業數據均疲弱，而中美貿易戰又全無停火迹象，美國更可能再加關稅，市場或會憧憬中央政府推出更多穩增長措施。

中國政府上周已出招，國務院辦公廳印發《關於做好地方政府專項債券發行及項目配套融資工作的通知》，加大逆周期調節力度，允許將專項債券作為符合條件的重大項目資本金，包括鐵路、公路、環保項目等。

細看今年以來的固投數據：來自民企的投資按年增速由去年全年之8.7%，一直減速，至今年首5個月放緩至5.3%；國企投資則由去年全年之1.9%逐步加快，今年首4個月增長7.8%，首5月稍為放緩至7.2%。總之，今年固投是靠國企支撐，但5月份亦見放緩，難怪中央推動專項債去支持。

穩增長可以財政及貨幣政策雙管齊下，但貨幣政策見效較慢，從股市投資者角度亦較難望因減息或降準炒起某類股份，押注受惠財政刺激的基建行業仍然較值博。基建工程股中國中鐵（0390）目前估值低殘，市場預期今年盈利增長14%，預測市盈率6.7倍、市帳率0.77倍，分別低於5年平均8.7倍及0.96倍。政策憧憬升溫，估值有上調空間。

上周大陽燭升穿頸線 短線看6.5元

技術走勢上，上周中鐵股價以大陽燭升穿「小型頭肩底」頸線，成交大增配合，短期量度目標6.5元，中線上望250天線及黃金比率反彈0.5倍目標6.88元。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]

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