潘迪藍：港獨特經濟體 合中美利益

香港作為中華人民共和國的一個特別行政區，可能正面臨着自由和獨特性漸漸被削弱的問題。不過，香港仍然是一個重要的國際金融和商業中心，因為不論對中國來說，還是對美國來說，這都比較符合其政治利益。

長期以來，香港作為一頭「會生金蛋的鵝」的說法，一直被用來解釋為什麼共產黨統治下的中國不會扼殺令香港成為全球經濟中心的獨立法律體系。在1980年代和1990年代，香港向內地提供資本和營商知識。現時，香港的金融管道對於內地的資本帳自由化以及人民幣國際化，仍然至關重要。上述邏輯仍然說得通。

修訂逃犯條例 港自治度受質疑

然而，內地介入香港的司法獨立，以及美國顧慮香港在輔助中國崛起方面所發揮的作用，都有可能侵蝕這個城市的特殊地位，這種說法並非危言聳聽。中國在2000年加入世界貿易組織之後，有效地融入了全球經濟秩序，香港的中介作用確實有一些淡化，但仍不至於完全不需要香港。反而，美國近年決定對中國採取對抗及遏制的政策，香港很可能會被波及。

自1992年以來，美國在貿易和商業方面，根據《美國─香港政策法》（United States-Hong Kong Policy Act），將香港視為一個有別於內地的關稅區和實體來看待。美國這個行動，又可以反過來追溯至1984年，中國在中英談判香港前途期間，提出在1997年收回香港主權之後，將會採取「一國兩制」的方式，讓香港的生活方式和法律制度至少保持50年不變。

假如中美關係進一步惡化，美國可能會考慮，如果修訂了《逃犯條例》以及其他問題是否符合《美國─香港政策法》所假定的香港高度自治。美國國務院最近發表對香港進行的按年合規檢查，就聲言有愈來愈多違反高度自治的事件，顯示出美國的擔憂。

港美關係法存廢 成美方籌碼

在最壞的情况下，若美國廢除或修改《美國─香港政策法》，香港所享有的貿易及相關優惠亦會被削減，尤其是如果美國將香港和中國大陸視為同一個實體，香港原先在關稅方面享有的優惠，亦可能會消失。同樣地，香港作為這個地區的美元融資的主要供應者的地位，也可能會受到損害。更現實的憂慮是，即使美國不即時廢除《美國─香港政策法》，也會將香港列入觀察名單，作為中美談判中的籌碼。在這種情况下，投資者可以先拋售香港的資產，或者轉移到新加坡，然後再從長計議。

修例影響 內地富豪首當其衝

6月9日的大規模抗議活動，是由於香港市民擔心，在內地營商的香港政治活躍分子和普通民眾，可能會被內地引用修訂之後的《逃犯條例》，引渡到內地受審。但是，內地的至少部分動機，或許主要是打擊內地公民利用香港作為洗錢中心，將非法資金轉移到海外。因此，假如《逃犯條例》真的被修訂，初期的主要效果，可能是削弱香港作為富有內地人的「私人銀行中心」的作用。這些富有內地人都希望，內地的國家機構無法追查到其現金去向。有些香港銀行家就聲言，近期有很多內地客戶正在將帳戶轉移到新加坡。

在較短期內，投資者面對的問題是，香港的獨立法律地位被削弱，是否會威脅到港元匯率和美元掛鈎的問題。在上星期之前的一段時間，香港銀行同業拆息（Hibor）低於倫敦銀行美元同業拆息（Libor），但港元在聯繫匯率的浮動區域中處於偏弱的一端。有些海外資金經理將這個異常現象視為香港銀行體系流動性問題的證據。本公司並不同意，因為香港的龐大儲備意味對港元進行任何狙擊都不太可行。

中國遏制自由 香港存在價值最大威脅

我的同事強調，香港挖掘的這條深層「護城河」，可以讓港元抵受任何狙擊。現時需要擔憂的，並不是這個強大的防禦機制失效；相反，是香港政府開始壓制政治和抗議活動，以及中美關係惡化，從而引發出一連串威脅到香港存在的基本理由的事件。這個風險不會即時爆發，因為我們假設，美國不會顛覆香港這個經濟體，美國仍然希望，有朝一日，這種經濟模式能夠跨越深圳河。

由於雄心勃勃的中國大陸一定渴望最終能夠實現自由，擺脫以美元作為儲備和交易貨幣，所以對於美國來說，維持香港作為中國大陸的離岸金融中心，其實符合其自身利益。但外國投資者需要認真看待這個風險，因為香港的房地產價格暫時都幾乎未有受政治問題影響，若上述的任何衝擊爆發，有可能會出現調整。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]