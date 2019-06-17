林少陽﹕政治風波暫息 港股望反彈

個人認為《逃犯條例》的修訂議案，實際上對絕大部分安分守己的香港市民的日常生活，未必有實質的影響。事件引發社會極大反彈，歸根究柢，是源於市民暫時對大陸的法治水平未有足夠信心。我亦相信，特區政府確實是真心希望透過今次修例，將涉嫌在台灣殺害女友的港人陳同佳引渡到台灣受審，使得公義得以彰顯。查實，殺雞焉用牛刀？如果當初政府野心唔係咁大，僅與台灣簽訂一對一的引渡協議，甚至再簡單一點，單就此案與台灣簽訂一次性的引渡協議，相信很少市民會有異議，你估市民真的很喜歡在烈日當空之下行街晒太陽做運動？

與菲律賓有引渡安排 雙重標準？

建制派政客可能會認為，香港既然可以與台灣簽訂逃犯引渡安排，同時將大陸亦納入引渡安排，順理成章。問題正正出在這裏：與台灣情况不同，中國是香港的宗主國，即使基本法賦予香港一國兩制及高度自治的權力，北京始終對香港有行使主權的絕對權力。不少市民擔心，在國內司法機構在出示相關表證之後要求移交逃犯時，香港特區法院以至特首，還有多大空間獨立運作？最終的審判權，還是落於內地的司法機關之手。不過，現時與香港有引渡安排的國家（例如德國及菲律賓），同樣只須出示相關表證之後要求引渡逃犯，只要表面證供成本，香港法庭同樣不能說不。一切都不過是信心問題。

部分贊成修訂《逃犯條例》的市民，表示菲律賓的法治水平比大陸低，香港一樣都跟她設立引渡安排，反對今次修訂將大陸納入移交逃犯安排，是雙重標準。我同意，這其實是雙重標準，反對修訂的香港市民，應該同時向政府施壓，建議政府取消與菲律賓目前的引渡逃犯安排！而不是倉卒立法與大陸簽訂逃犯移交安排。香港市民對菲港移交逃犯安排沒有異議，很可能只是出於我們對相關安排的無知，以及港人與菲律賓的連繫，沒有他們與祖國的連繫那麼緊密，偶然不小心在國內「出事」的機會率，遠比得罪菲律賓權貴的機會大得多。

特區政府誤打誤撞 幫蔡英文助選

講到彰顯公義，在政客面前，公義往往排在政治利益之後。現時台灣總統大選在即，特區政府今次修例，不幸地被綠營政客利用，就今次香港修例，激發台灣人民的恐共情緒，又將香港特區政府「擺上枱」，將公義放在一旁，堅決反對香港透過修例引渡陳同佳歸案。特區政府在誤打誤撞之下，恐怕間接幫了蔡英文總統競選連任助選！

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]