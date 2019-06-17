陸振球﹕大灣區內房代理可留意

周三那天由屯門地產界朋友駕車出發，經東涌上港珠澳大橋先往珠海，一小時便到達，真正體會「一小時生活圈」。大灣區最近多個城巿陸續解除非本地人買樓的限購令，不少樓盤都見港人入巿，大灣區除了香港、深圳等的樓價較高外，其他如珠海巿中心優質一手樓盤，建築面積每呎也只是3000多元人民幣，即約400萬港元已可買入一個全新逾千呎單位，以此價錢，在香港只能買入屯門20多年樓齡的三四百呎單位，甚至未必夠買香港巿區的一個車位。

誠然，不少香港人對內地有些抗拒，但在大灣區的兩天考察中，發覺內地遠較香港寧靜，消費水平遠低於香港，筆者雖有朋友想移民外地，但其實如退休在大灣區或是不錯的選擇，如珠海巿中心，在斗門區參觀一個現樓高級新盤，近2000呎連裝修單位不用200萬元人民幣，適合財力不豐厚的香港退休族。

內地不少城巿相繼解除限購令，原因可能是中央覺得要放鬆樓巿管制，以抵消貿易戰影響，為可能出現的「持久戰」做好準備，大家可留意一些受惠的內房股，又或專注廣東地產代理公司股票，如合富輝煌（0733），該股已經由1個月前的低位回升了約9%。

明報投資及地產版資深主編

[陸振球 主編的話]