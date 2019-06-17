陸振球﹕道氏理論反映美股隱憂

根據道氏理論（Dow Theory），美股的道瓊斯交通指數往往較大家熟悉的道指（道瓊道工業指數）有領先作用，背後原因也很易理解，在完成生產商品並銷售以前，必先要預早安排貨運，所以如貨運訂單減少或運費下調，往往是經濟或股巿轉差的一個警號。

另一方面，倘若巿場對經濟和股巿有憂慮，則資金或會選擇公用股，如此，便會衍生出以道瓊斯交通指數除以道瓊斯公用股指數得出的比例，有預測後巿的功能，如比例向上，便反映資金傾向認為後巿向好，如向下則對後巿較為悲觀。

例如近年在2018年1月和9月，以及今年的2月和4月，都曾經出現有關比例先見頂，不久道指便出現較深度的調整，最近道指大幅反彈，但道瓊斯交通指數除以道瓊斯公用股指數得出的比例卻明顯上升乏力（見圖1），並不是好兆頭。

另一方面，上周道指在高位波幅收窄，今次反彈浪成交更是不升反跌（見圖2），代表反彈可能只是平淡倉而非有新資金入巿，如稍後有新的不利消息，美股可以隨時再插，並拖累中港股巿行情。

道指反彈成交量跌 非新資金入巿

在4月尾5月初時，大家都憧憬中美貿易談判可以傾得成，誰知美國總統特朗普突然發難加徵2500億美元的中國商品關稅，殺了不少投資者措手不及，最近又吹風說習近平在月尾的G20峰會會和特朗普會面，又再營造可能有好消息，但經過上一次的奇襲，大家對美股或中港股巿，都是不要太樂觀的好。

[陸振球 投資超限戰]