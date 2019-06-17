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謝紹榮：「回報主導」策劃退休可靠嗎？

【明報專訊】近期看到一個非常「吸睛」的退休理財廣告，吸睛原因在於一個關鍵數字「300」。由於首次看到這廣告時，我未能清楚記得每句對白內容，因此便一直誤以為「300」是指投資回報，導致我不斷思索：「究竟投資什麼資產可以有300倍回報？」

明顯地，我們都是普通人，學不了李兆基先生般，在他努力經營的71年期間，把1000元變成今日2496億元身家。同樣地，我們亦難以時光倒流回到1972年，以每股3元買入1股長實股票，並一直持有至今，連同歷年派息，賺取了大約1500倍回報。

對於一個中年普通打工仔而言，在相距退休不足30年的投資年期，如何能獲取300倍回報呢？由於滿腹疑惑，唯有上網再看該廣告一次，「定格」閱讀廣告片細字，並留心聆聽每句對白，才發現自己誤解了「300倍」的含意。

退休資產總值等於每月支出「300倍」

原來該廣告聲稱根據「4%法則」，假設每年生活支出相等於未來投資組合總值的4%，所以以數學表達，便是（1/0.04）再乘以12，即退休資產總值等於每月生活支出「300倍」。也就是說，假如一個家庭每月支出3萬元的話，退休資產總值便需要900萬元。

以這種方法規劃財務策略和推斷未來退休投資組合總值，在財務策劃上，稱之為「回報主導」。不過，以「回報主導」為目標策劃退休財務，是否真的能讓退休人士無後顧之憂呢？

續上述廣告例子，假若退休後，該資產組合年均回報率低於4厘的話，退休人士便要變賣部分資產來填補差額。又例如如果年均通脹率為3%，那麼，資產組合的年均名義回報率便要至少達到7厘，本金才不會被蠶食。除此之外，在現今低息環境下，一般適合退休的「定息產品」，其保證派息率大多難以達到年均回報率7厘。

由此可見，如當事人不改變風險胃納，以「回報主導」策劃的退休財務方案，應只可作參考，而非百分百可靠。那麼我們應該以什麼方法策劃退休財務安排才算穩妥呢？下期續談。

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 老海鮮周記]

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