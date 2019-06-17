陳增濤：Vieux Château Certan的陳年酒香

「這瓶1983年的Vieux Château Certan應該是沒有問題的，不過我還是帶了另外一瓶紅酒做保險。」看來就是做了幾十年紅酒生意對酒莊如數家珍的Antonio，也不一定對一瓶三十多年的波爾多右岸的紅酒有百分之百把握有沒有變質。不過，我對於Vieux Château Certan還是比較有信心的。

波爾多著名酒莊分別分佈在波爾多紀龍江（Gironde River）的左岸和多爾當河（Dordogne River）的右岸。左岸種植赤霞珠（Cabernet Sauvignon）為主，它的單寧度強勁，所釀造的紅酒適宜陳年存放。右岸種植梅樂（Merlot）為主，單寧度柔順，新酒多已可飲用，陳年存放的時間也比較短。右岸的著名紅酒產區Saint Emilion小鎮以種植梅樂為主，以品麗珠（Cabernet Franc）為輔，但當地最有名的幾家酒莊紅酒的品麗珠幾乎和梅樂平分秋色。反而它的隔壁鄰舍Pomerol雖然說法定產區只800公頃，其紅酒也沒有評比制度，其名聲卻是右岸最響亮的。大部分酒莊紅酒的梅樂比例多高達90％。

陳年老酒 酒香豐富

「有機會喝到30多年的Vieux Château Certan已經十分難得。Vieux Château Certan和其他Pomerol紅酒不同的地方是品麗珠的比例佔了五分之一，而且還有相當比例的赤霞珠。這款酒能夠存放30多年，雖然有點過了最佳的飲用時間，陳年老酒的酒香還是很豐富的。」

對於好像Vieux Château Certan和與它距離不遠Petrus齊名的酒莊，前幾年曾經上門拜訪，聽它少莊主Guillaume Thienpot介紹了不少有關酒莊葡萄品種和其他鄰近酒莊的異同，記憶猶新。

倘失自由港地位 中港同招損失

「當然新酒的果香已經差不多無影無蹤，但鼻聞陳年老酒香氣，相當豐富的口感都令人感到喜悅。」我完全同意Antonio 的看法。光是能夠喝上如此陳年的Vieux Château Certan，本身已經是喜悅的感受。

林鄭月娥留給人的印象是「離地」和強硬的講打講殺。這次香港老百姓為了捍衛他們心中的恐懼，100萬人湧上了街頭發出了最後的吼聲，換來的卻是特首的傲慢和冷漠，和警方痛擊手無寸鐵的年輕學生的防暴武力。在中美兩個大國新型的碰撞如火如荼之際，什麼原因令林鄭月娥竟然搗亂火上加油呢？如果這次事件引發香港喪失自由港的地位，香港經濟會面臨巨大震盪，對中南海和香港市民都是一個大災難。因此當上周末林鄭宣布暫緩修例時，相信不少人都頓覺鬆一口氣。

投資及品酒專家 / Délifrance創辦人

[陳增濤 品酒論投資]