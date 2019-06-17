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中央谷基建 水泥股有炒作 分析：炒政策宜短線 待調整吸海螺潤泥

【明報專訊】市場觀望月底舉行G20峰會的中美首腦會談，加上受本港政治亂局影響，港股持續反覆，但個別板塊仍有炒作，其中之一為基建相關股，受惠內地允許發行部分專項債，有望帶動基建投資上升。有基金經理認為，水泥股一般會較其他基建股好炒，加上有季節因素，水泥產量下跌推動價格向上，屬利好消息；但炒政策宜短線操作，看好海螺（0914）和華潤水泥（1313），可候回調後再吸。

明報記者 王俊騏

中共中央辦公廳、國務院辦公廳上周印發《關於做好地方政府專項債券發行及項目配套融資工作的通知》，加強地方政府專項債支持基建投資，允許其作為符合條件的重大項目資本金，主要是國家重點支持的鐵路和高速公路等。

今年專項債2.15萬億 鼓勵基建投資

匯豐環球研究發表報告，並引用內地媒體數據，稱今年地方專項債券發行規模定於2.15萬億元人民幣，將可拉動更多投資；而該行估計如果這些都用於資本性項目，料帶來7.2萬億元人民幣的潛在投資額度。截至4月底，中國今年來基建投資按年升3.8%，但增幅低於國內生產總值（GDP）。匯豐估計，《通知》可望令中國整體基建投資增長，最少與GDP增長約6%看齊，並看好個別基建股包括華潤水泥。然而花旗認為，此舉未必會明顯提振基建投資，但反映中央正尋求推出更多逆周期措施，維持經濟表現。

溫鋼城：基建相關股 水泥最好炒

中投傲揚基金經理溫鋼城認為，專項債有不少要求，針對的項目不包括一些大白象工程，今次亦沒有設立發債額度目標，認為仍要再作觀察政策的影響。惟在政策推動下，他稱一般水泥股「好炒過基建股」，由於水泥企業直接向政府收費，利錢勝於基建股，加上遇上季節因素，因應現時內地氣溫上升，水泥企業產量隨之下降，從而帶動水泥價格上升，都有利水泥股。

踏入6月，內地多間水泥企業錯峰停產，部分如山東、山西和河北等地企業停產15至30天，故意味北方水泥價或有望進一步提高。而且，自今年3月底起，全國水泥價格指數（CEMPI）持續上升，直至上周四升至148.61，按年升了5.94%（見圖1）。

停產季節 水泥價看漲

溫建議投資者，現宜先待回調後再吸納水泥股，並設下止蝕，指潤泥率先炒上後已回落，海螺升了一段後，短線調整機會亦較大。然而，他認為海螺短線上升動力仍存在，建議可待其回調到43至44元水平吸納，但以市盈率計升幅較有限；反觀潤泥市盈率較低為6.6倍，過去最高都是見約8倍，意味股價最多可能尚有兩成上升空間（見圖2）。他續稱，水泥股都是受政策帶動炒一輪，短線如升了約8%至10%已可先獲利，建議最多炒作一個月內較佳。

在《通知》公布後，基建相關股跑出，亦以水泥股升幅較為明顯。水泥股中又以亞洲水泥（0743）今年以來的升幅最驚人，勁升1.16倍，而海螺和中國建材（3323）都有近兩成升幅，反而潤泥僅升2%。水泥股在最近跌市中都顯一定抗跌能力，近一個月計大部分都仍錄升幅。

首季業績佳 股價有支持

而且，水泥股首季業績普遍不差，股價有一定基本面支持。龍頭海螺首季純利升27.3%，達60.8億元人民幣，論增長較強必數中國建材，同期純利升幅達1.76倍，到26.05億元人民幣，亞洲水泥亦賺5.68億元人民幣，按年多賺近八成半，反而華潤水泥首季純利倒退16.9%。

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