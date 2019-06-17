許繹彬：無好消息 大市難反彈

觀乎大市，雖然港股跌勢似有緩和迹象，但走勢依然疲弱，而現時市場再添變數，整體投資氣氛因中美貿易戰、修訂《逃犯條例》而引起的社會運動等政治因素轉差，尤其是市場對特朗普經常出爾反爾的行為已失去信心，加上香港現時政治氣氛亦因修例而變得較壓抑，若投資者擔心市民的不滿情緒愈益高漲，將行動升級，相信大市有機會再出現新一輪的跌勢。

港股政治市 不宜博反彈

在成交額沒有外來資金激活、市場亦無迎來其他利好消息下，大市反彈空間不大，皆因從港股在過去的表現可見，若外圍一有風吹草動，港股永遠比其他地方跌得多，可謂港股在面對政治市時「束手無策」，苦無方向，因此建議投資者現階段多觀望事態發展，不宜入市博反彈。

近期市况欠佳，新股市場表現亦受拖累，上周有6隻新股上市，當中有一半「潛水」；同時，上半年集資額最大的亞太區物流地產平台ESR宣布押後在港上市計劃；而內地男裝股慕尚集團（1817）亦曾於5月底表示要將發售價下調6%至每股4.39元，可見隨着中美貿易摩擦升溫，加上本地政經不穩，無論企業或投資者亦對市場的信心減弱。

不過，有消息指阿里巴巴已向港交所申請第二上市，若然成事，或會吸引更多中概股來港上市，相信會為新股市場帶來一點亮光。

耀才證券行政總裁

[許繹彬 港股通才]