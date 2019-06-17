黃德几﹕迅銷海外市場具增長動力

網路商店銷售額按年升逾三成

至於海外UNIQLO，受惠於大中華地區和東南亞地區事業的帶動下分部收益按年上升14.3%至5800億日圓，經營溢利增加9.6%至884億日圓。內地市場的收益和溢利增長保持在20%。韓國的收益和溢利保持雙位數增長；美國在上半年度經營溢利呈現扭虧為盈。UNIQLO在去年9月於荷蘭阿姆斯特丹開設首間門店，10月亦已經在菲律賓馬尼拉開設東南亞地區規模最大的全球旗艦店。

截至今年2月底止中期業績，集團的收益、經營溢利和股東應佔溢利均創歷史新高。期內，綜合收益12676億日圓，按年上升6.8%，經營溢利升1.4%至1729億日圓，純利升9.5%至1140億日圓。至於全年度展望，集團將綜合收益的預估值為23000億日圓，按年增長8%，純利將升6.6%至1650億日圓；預計全年股息480日圓，較上年增加派息40日圓。

候45元吸 中線目標50元

走勢上，4月12日裂口上升，形成上升軌道，企穩各主要平均線之上，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，宜候低45元吸納，中線目標50元，不跌穿43元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]