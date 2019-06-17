陳政生﹕奧園健康有力追落後

港股過往6月撈底贏面大

話雖如此，根據歷史數據，恒指在6月中下旬至年底期間均有不俗的表現。過去10年間，恒指在6月30日至12月31日期間，上升機會高達70%。反映6月中下旬入市撈底博反彈，持有至年底的話，贏面將高達70%。股市傳統智慧有云：「五窮六絕七翻身。」 因此，我們認為，6月大市調整期間或是投資者撈底博反彈的好時機。

選股方面，建議關注較少受外圍氣氛影響的板塊。近年內地物管公司掀起了來港上市的熱潮。物管這個行業，基數較小，業績增長性高，市場對其未來業績有較高的確定性，所以一般予其較高的估值上市。龍頭碧桂園服務（6098）現價市盈率（PE）高逾35倍，即使中型的新城悅（1755）、永升生活（1995）等，現價市盈率亦高達近30倍。

不過，即使內地物管公司的業績有較高確定性，但由於基數已相對往日提高（尤其是龍頭企業），在如此波動市况下，一些中型的物管公司更有值博空間。

還有，近日碧桂園服務在逆市期間仍創出上市紀錄新高，反映物管這個行業較少受外圍氣氛影響。而同是物管股，但是規模小很多的奧園健康（3662），股價早前持續在3.95至4元水平徘徊，現價相對招股價僅升約10%，相對同業而言，走勢明顯落後。

料受惠母企大灣區發展 股價有上升空間

奧園健康的母公司中國奧園（3883），在大灣區發展的光環下，最近兩三年的賣樓成績有明顯的躍進，所謂子憑母貴，有着母公司的開發背景，預計奧園健康未來的目前管理物業規模有不俗的上升空間，其未來收入及盈利亦有一定保證。只要股價穩守在招股價之上，此股仍具上望空間。建議4元可買入，目標為4.4元，穿3.66元即止蝕。

（筆者為證監會持牌代表，沒持有上述股份）

光大新鴻基產品開發及零售研究部主管

[陳政生 生財有道]