經濟
陳政生 生財有道

投資策略

下一篇 上一篇

陳政生﹕奧園健康有力追落後

【明報專訊】市場不明朗因素眾多，拖累上周三（12日）、上周四（13日）的恒指下挫，幾乎將對上幾日的升幅全抵消。牛熊分界線的250天線再次得而復失，20天線亦告失守。預料後市將會在上周一（10日）上升裂口區間26984點至27155點之間上落。目前此上升裂口底部仍有一定的支持力度，不過，一旦此裂口成功回補，後市則有機會延續反覆尋底的格局。

港股過往6月撈底贏面大

話雖如此，根據歷史數據，恒指在6月中下旬至年底期間均有不俗的表現。過去10年間，恒指在6月30日至12月31日期間，上升機會高達70%。反映6月中下旬入市撈底博反彈，持有至年底的話，贏面將高達70%。股市傳統智慧有云：「五窮六絕七翻身。」 因此，我們認為，6月大市調整期間或是投資者撈底博反彈的好時機。

選股方面，建議關注較少受外圍氣氛影響的板塊。近年內地物管公司掀起了來港上市的熱潮。物管這個行業，基數較小，業績增長性高，市場對其未來業績有較高的確定性，所以一般予其較高的估值上市。龍頭碧桂園服務（6098）現價市盈率（PE）高逾35倍，即使中型的新城悅（1755）、永升生活（1995）等，現價市盈率亦高達近30倍。

不過，即使內地物管公司的業績有較高確定性，但由於基數已相對往日提高（尤其是龍頭企業），在如此波動市况下，一些中型的物管公司更有值博空間。

還有，近日碧桂園服務在逆市期間仍創出上市紀錄新高，反映物管這個行業較少受外圍氣氛影響。而同是物管股，但是規模小很多的奧園健康（3662），股價早前持續在3.95至4元水平徘徊，現價相對招股價僅升約10%，相對同業而言，走勢明顯落後。

料受惠母企大灣區發展 股價有上升空間

奧園健康的母公司中國奧園（3883），在大灣區發展的光環下，最近兩三年的賣樓成績有明顯的躍進，所謂子憑母貴，有着母公司的開發背景，預計奧園健康未來的目前管理物業規模有不俗的上升空間，其未來收入及盈利亦有一定保證。只要股價穩守在招股價之上，此股仍具上望空間。建議4元可買入，目標為4.4元，穿3.66元即止蝕。

（筆者為證監會持牌代表，沒持有上述股份）

光大新鴻基產品開發及零售研究部主管

[陳政生 生財有道]

上 / 下一篇新聞

海外退休金引智能投顧 港暫難應用 業界：憂投資者認識不足 乏較長可靠紀錄
海外退休金引智能投顧 港暫難應用 業界：憂投資者認識不足 乏較長可靠紀錄
積金局冀提升回報 近年積極降基金收費
積金局冀提升回報 近年積極降基金收費
話你知﹕初期擬直接操盤 近年「轉型」輔助角色
話你知﹕初期擬直接操盤 近年「轉型」輔助角色
惠理：貿戰不改A股良好前景
惠理：貿戰不改A股良好前景
中證監審批加快 北上互認基金料增
中證監審批加快 北上互認基金料增
啟德商業地撻訂 陳茂波：盡快重推
啟德商業地撻訂 陳茂波：盡快重推
百達Luca Paolini：暫觀望港政局變化 長線續看好中資股
百達Luca Paolini：暫觀望港政局變化 長線續看好中資股
往績回顧﹕市場風險增 防守股未必能避險
往績回顧﹕市場風險增 防守股未必能避險
安聯杜納恩：港樓處高位 看升不理性
安聯杜納恩：港樓處高位 看升不理性
政治貿易科技 中美對峙三大戰場
政治貿易科技 中美對峙三大戰場
區塊鏈變身潮 一年未見盈利 分析：炒作概念推高股價
區塊鏈變身潮 一年未見盈利 分析：炒作概念推高股價
新世界置業區塊鏈平台 省申按揭時間
新世界置業區塊鏈平台 省申按揭時間
恒大2800億投資 新能源汽車基地
恒大2800億投資 新能源汽車基地
上周宣布準備就緒 滬倫通傳今午開通
上周宣布準備就緒 滬倫通傳今午開通
fb周內推加密幣 比特幣創逾一年新高
fb周內推加密幣 比特幣創逾一年新高
醫思醫療購市場推廣公司股權
醫思醫療購市場推廣公司股權
中國環保科技旗下醫諾醫療申清盤
中國環保科技旗下醫諾醫療申清盤
張兆聰﹕中概股回歸 港交所可展升浪
張兆聰﹕中概股回歸 港交所可展升浪
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：友邦回落見支持 Call 18755
金子：友邦回落見支持 Call 18755
張兆聰﹕黃金再下一城 美元要更弱
張兆聰﹕黃金再下一城 美元要更弱
蔡金強﹕無知而堅韌的人最可怕
蔡金強﹕無知而堅韌的人最可怕
選延期年金 分清保證與非保證回報率
選延期年金 分清保證與非保證回報率
楊書健﹕美房託ETF防守強 分散投資之選
楊書健﹕美房託ETF防守強 分散投資之選
李聲揚﹕港股短期料有像樣調整
李聲揚﹕港股短期料有像樣調整
謝偉銓﹕投地按金與比例須檢討
謝偉銓﹕投地按金與比例須檢討
黃德几﹕迅銷海外市場具增長動力
黃德几﹕迅銷海外市場具增長動力
許繹彬：無好消息 大市難反彈
許繹彬：無好消息 大市難反彈
中央谷基建 水泥股有炒作 分析：炒政策宜短線 待調整吸海螺潤泥
中央谷基建 水泥股有炒作 分析：炒政策宜短線 待調整吸海螺潤泥
陳增濤：Vieux Château Certan的陳年酒香
陳增濤：Vieux Château Certan的陳年酒香
謝紹榮：「回報主導」策劃退休可靠嗎？
謝紹榮：「回報主導」策劃退休可靠嗎？
陸振球﹕道氏理論反映美股隱憂
陸振球﹕道氏理論反映美股隱憂
陸振球﹕大灣區內房代理可留意
陸振球﹕大灣區內房代理可留意
林少陽﹕政治風波暫息 港股望反彈
林少陽﹕政治風波暫息 港股望反彈
技術取勝：港鐵守住上升軌
技術取勝：港鐵守住上升軌
看圖析市：恒指27950點之下做淡
看圖析市：恒指27950點之下做淡
潘迪藍：港獨特經濟體 合中美利益
潘迪藍：港獨特經濟體 合中美利益
蘇沛豐﹕國策利好基建業 中鐵值博
蘇沛豐﹕國策利好基建業 中鐵值博
李順威：按基金投行盤路 美股可跌未跌
李順威：按基金投行盤路 美股可跌未跌
Webb評林鄭：零價值股票
Webb評林鄭：零價值股票
劉思明﹕港股博反彈 嚴守止蝕
劉思明﹕港股博反彈 嚴守止蝕
何啟聰：資金部署博反彈 中移動購19751
何啟聰：資金部署博反彈 中移動購19751
中東局勢升溫 中海油購24981
中東局勢升溫 中海油購24981
憧憬美減息 領展Call 19019
憧憬美減息 領展Call 19019
周顯﹕惡法通過 年輕人才有機會上位
周顯﹕惡法通過 年輕人才有機會上位
何國良﹕貿戰改善短板 焉知非福？
何國良﹕貿戰改善短板 焉知非福？
張佩儀：自願醫保保費差別大 宜小心比較
張佩儀：自願醫保保費差別大 宜小心比較
王弼﹕中美離婚大局已定
王弼﹕中美離婚大局已定
曾淵滄﹕貿易持久戰受惠股
曾淵滄﹕貿易持久戰受惠股
湯文亮：撤或不撤 這是一個問題？
湯文亮：撤或不撤 這是一個問題？
陳永傑：中美較勁 息口難高企
陳永傑：中美較勁 息口難高企
廖偉強：樓市好淡因素角力
廖偉強：樓市好淡因素角力
布少明：樓價跌兩三成機會微
布少明：樓價跌兩三成機會微
李志成：短線或受壓 樓市仍堅挺
李志成：短線或受壓 樓市仍堅挺
郭思治．推介股份：小米（1810）
郭思治．推介股份：小米（1810）
梁冠業．推介股份：維達國際（3331）
梁冠業．推介股份：維達國際（3331）
李嘉廉．推介股份：中海油（0883）
李嘉廉．推介股份：中海油（0883）
涂國彬．推介股份：香港電訊（6823）
涂國彬．推介股份：香港電訊（6823）
盧楚仁：六大因素 續支持日圓做好
盧楚仁：六大因素 續支持日圓做好
龐寶林：投資級亞債更吸引
龐寶林：投資級亞債更吸引
區內客撐起 新界西北兩新盤收1200票 會德豐GRAND MONTARA仍按兵不動
區內客撐起 新界西北兩新盤收1200票 會德豐GRAND MONTARA仍按兵不動
上源新一輪賣樓沽30伙
上源新一輪賣樓沽30伙
港島大遊行 三大屋苑周末零成交
港島大遊行 三大屋苑周末零成交
BELGRAVIA四房13萬租出 呎租59元
BELGRAVIA四房13萬租出 呎租59元
6月物業買賣料6500宗 按月跌四成
6月物業買賣料6500宗 按月跌四成
OASIS KAI TAK快入伙 享開揚市景
OASIS KAI TAK快入伙 享開揚市景
栢慧豪園實呎企穩1.2萬
栢慧豪園實呎企穩1.2萬
50歲起市民再培訓免學費
50歲起市民再培訓免學費