經濟
謝偉銓 銓之講場

投資策略

下一篇 上一篇

謝偉銓﹕投地按金與比例須檢討

【明報專訊】特首林鄭月娥日前於公開場合形容本港現時的政經情况風雨飄搖，同日，有發展商宣布放棄以111.24億元投得的啟德跑道區商業/酒店用地，理由是憂慮社會矛盾及經濟不穩，是次發展商不足1個月內「棄標」，損失2500萬元按金，為近20年首度出現棄購官地事件。

該幅用地於5月中截標，接獲6份標書，終以每呎樓面地價約1.28萬元成交，創東九龍商業地呎價新高。對於突然棄標背後原因為何，筆者不作猜測，事件對後市帶來什麼影響還是只屬「個別情况」，當刻也言之尚早，但在中美貿易戰僵持、加上多項經濟數據表現轉差下，本港商業地產市場的前景仍然不明朗。

說回是次發展商棄標損失全數按金2500萬元，即相等於逾111億元地皮成交價的0.23%。據地政總署指出，是次中標的發展商須於6月11日或之前繳付地價的餘額、即110.99億元，否則政府可以強制執行或撤銷賣地，撤銷賣地即可充公買方交付的全數按金。

一般理解，按金與訂金不同，按金又叫保證金，日後可以退還；訂金則是一旦取消交易、即「撻訂」，便會被賣方沒收。

地價飈升 按金訂金沒與時並進

回想千禧年代初期公開賣地，發展商如要勾出地皮供拍賣，需先付勾地價10%或上限5000萬元的按金，但當時被指金額太高，窒礙發展商投地意欲，及後政府把按金調低為5%或上限2500萬元，若地皮由申請的發展商投得，按金可作支付地價之用，若由其他發展商投得，該發展商可獲退還按金。

以當時每呎地價遠低於1萬元計，按金成本比例相對現時高，除非經濟急劇轉差，不然甚少發展商會選擇放棄地皮。

隨着地價飈升，加上採用價高者得的招標形式賣地，標售一幅以百億元計的土地，何以只收取佔地價總值不足1％的按金？是特別安排或是慣常做法？相比現時一手樓的買家，若然在簽立臨時買賣合約後5個工作天內放棄簽立正式買賣合約，便會被沒收樓價5%的臨時訂金，散戶的撻訂成本高得不成正比。

筆者認為，按金或訂金也好，金額定得太高，固然會影響財團的投地意欲；但若然定得太低，發展商即使棄標、撻訂損失也不多，有可能引致盲目高價搶地、或增加地皮的撻訂風險，影響庫房收入及土地供應的穩定性。今天的地價與10年前已不可同日而語，若然投地所要付出的按金仍然根據10多年前的上限2500萬元而定，實在有必要檢討。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]

上 / 下一篇新聞

海外退休金引智能投顧 港暫難應用 業界：憂投資者認識不足 乏較長可靠紀錄
海外退休金引智能投顧 港暫難應用 業界：憂投資者認識不足 乏較長可靠紀錄
積金局冀提升回報 近年積極降基金收費
積金局冀提升回報 近年積極降基金收費
話你知﹕初期擬直接操盤 近年「轉型」輔助角色
話你知﹕初期擬直接操盤 近年「轉型」輔助角色
惠理：貿戰不改A股良好前景
惠理：貿戰不改A股良好前景
中證監審批加快 北上互認基金料增
中證監審批加快 北上互認基金料增
啟德商業地撻訂 陳茂波：盡快重推
啟德商業地撻訂 陳茂波：盡快重推
百達Luca Paolini：暫觀望港政局變化 長線續看好中資股
百達Luca Paolini：暫觀望港政局變化 長線續看好中資股
往績回顧﹕市場風險增 防守股未必能避險
往績回顧﹕市場風險增 防守股未必能避險
安聯杜納恩：港樓處高位 看升不理性
安聯杜納恩：港樓處高位 看升不理性
政治貿易科技 中美對峙三大戰場
政治貿易科技 中美對峙三大戰場
區塊鏈變身潮 一年未見盈利 分析：炒作概念推高股價
區塊鏈變身潮 一年未見盈利 分析：炒作概念推高股價
新世界置業區塊鏈平台 省申按揭時間
新世界置業區塊鏈平台 省申按揭時間
恒大2800億投資 新能源汽車基地
恒大2800億投資 新能源汽車基地
上周宣布準備就緒 滬倫通傳今午開通
上周宣布準備就緒 滬倫通傳今午開通
fb周內推加密幣 比特幣創逾一年新高
fb周內推加密幣 比特幣創逾一年新高
醫思醫療購市場推廣公司股權
醫思醫療購市場推廣公司股權
中國環保科技旗下醫諾醫療申清盤
中國環保科技旗下醫諾醫療申清盤
張兆聰﹕中概股回歸 港交所可展升浪
張兆聰﹕中概股回歸 港交所可展升浪
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：友邦回落見支持 Call 18755
金子：友邦回落見支持 Call 18755
張兆聰﹕黃金再下一城 美元要更弱
張兆聰﹕黃金再下一城 美元要更弱
蔡金強﹕無知而堅韌的人最可怕
蔡金強﹕無知而堅韌的人最可怕
選延期年金 分清保證與非保證回報率
選延期年金 分清保證與非保證回報率
楊書健﹕美房託ETF防守強 分散投資之選
楊書健﹕美房託ETF防守強 分散投資之選
李聲揚﹕港股短期料有像樣調整
李聲揚﹕港股短期料有像樣調整
陳政生﹕奧園健康有力追落後
陳政生﹕奧園健康有力追落後
黃德几﹕迅銷海外市場具增長動力
黃德几﹕迅銷海外市場具增長動力
許繹彬：無好消息 大市難反彈
許繹彬：無好消息 大市難反彈
中央谷基建 水泥股有炒作 分析：炒政策宜短線 待調整吸海螺潤泥
中央谷基建 水泥股有炒作 分析：炒政策宜短線 待調整吸海螺潤泥
陳增濤：Vieux Château Certan的陳年酒香
陳增濤：Vieux Château Certan的陳年酒香
謝紹榮：「回報主導」策劃退休可靠嗎？
謝紹榮：「回報主導」策劃退休可靠嗎？
陸振球﹕道氏理論反映美股隱憂
陸振球﹕道氏理論反映美股隱憂
陸振球﹕大灣區內房代理可留意
陸振球﹕大灣區內房代理可留意
林少陽﹕政治風波暫息 港股望反彈
林少陽﹕政治風波暫息 港股望反彈
技術取勝：港鐵守住上升軌
技術取勝：港鐵守住上升軌
看圖析市：恒指27950點之下做淡
看圖析市：恒指27950點之下做淡
潘迪藍：港獨特經濟體 合中美利益
潘迪藍：港獨特經濟體 合中美利益
蘇沛豐﹕國策利好基建業 中鐵值博
蘇沛豐﹕國策利好基建業 中鐵值博
李順威：按基金投行盤路 美股可跌未跌
李順威：按基金投行盤路 美股可跌未跌
Webb評林鄭：零價值股票
Webb評林鄭：零價值股票
劉思明﹕港股博反彈 嚴守止蝕
劉思明﹕港股博反彈 嚴守止蝕
何啟聰：資金部署博反彈 中移動購19751
何啟聰：資金部署博反彈 中移動購19751
中東局勢升溫 中海油購24981
中東局勢升溫 中海油購24981
憧憬美減息 領展Call 19019
憧憬美減息 領展Call 19019
周顯﹕惡法通過 年輕人才有機會上位
周顯﹕惡法通過 年輕人才有機會上位
何國良﹕貿戰改善短板 焉知非福？
何國良﹕貿戰改善短板 焉知非福？
張佩儀：自願醫保保費差別大 宜小心比較
張佩儀：自願醫保保費差別大 宜小心比較
王弼﹕中美離婚大局已定
王弼﹕中美離婚大局已定
曾淵滄﹕貿易持久戰受惠股
曾淵滄﹕貿易持久戰受惠股
湯文亮：撤或不撤 這是一個問題？
湯文亮：撤或不撤 這是一個問題？
陳永傑：中美較勁 息口難高企
陳永傑：中美較勁 息口難高企
廖偉強：樓市好淡因素角力
廖偉強：樓市好淡因素角力
布少明：樓價跌兩三成機會微
布少明：樓價跌兩三成機會微
李志成：短線或受壓 樓市仍堅挺
李志成：短線或受壓 樓市仍堅挺
郭思治．推介股份：小米（1810）
郭思治．推介股份：小米（1810）
梁冠業．推介股份：維達國際（3331）
梁冠業．推介股份：維達國際（3331）
李嘉廉．推介股份：中海油（0883）
李嘉廉．推介股份：中海油（0883）
涂國彬．推介股份：香港電訊（6823）
涂國彬．推介股份：香港電訊（6823）
盧楚仁：六大因素 續支持日圓做好
盧楚仁：六大因素 續支持日圓做好
龐寶林：投資級亞債更吸引
龐寶林：投資級亞債更吸引
區內客撐起 新界西北兩新盤收1200票 會德豐GRAND MONTARA仍按兵不動
區內客撐起 新界西北兩新盤收1200票 會德豐GRAND MONTARA仍按兵不動
上源新一輪賣樓沽30伙
上源新一輪賣樓沽30伙
港島大遊行 三大屋苑周末零成交
港島大遊行 三大屋苑周末零成交
BELGRAVIA四房13萬租出 呎租59元
BELGRAVIA四房13萬租出 呎租59元
6月物業買賣料6500宗 按月跌四成
6月物業買賣料6500宗 按月跌四成
OASIS KAI TAK快入伙 享開揚市景
OASIS KAI TAK快入伙 享開揚市景
栢慧豪園實呎企穩1.2萬
栢慧豪園實呎企穩1.2萬
50歲起市民再培訓免學費
50歲起市民再培訓免學費