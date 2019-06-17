李聲揚﹕港股短期料有像樣調整

少談政治，但客觀的事實是今次的示威者相當和平，不要說和外國相比，和2016年旺角的情况也不能相比。聲稱這類事件影響股市，並沒有多大說服力。事實上，6月9日的遊行後，上星期恒指先升後跌，但全星期埋單仍有進帳，遊行後的星期一更錄得近期少有的大升幅。

衝擊聯匯中資行提款 作用微

至於齊齊沽港元買美元衝擊聯匯，挾高港紙拆息，往中資銀行提款等動作，若是政治表態當然是悉隨尊便，若是個人資產配置也是自負盈虧，無所謂對錯。但提到要衝擊制度，已有不少文章指出不切實際。中銀（2388）股價全星期持平，甚至已計及東亞（0023）盈警拖累的影響。而港元甚至是升至半年高位，金管局的銀行體系結餘也未有變動。

倒是港元拆息的確抽上，甚至一度出現港元拆息高於美元的罕見現象。原因眾說紛紜，有說是半年結、有說是阿里巴巴招股（很懷疑）、有說是銀行也謹慎一點。港元拆息高自然吸引套戥者，沽出美元並買入港元（所以港元強勢）以賺取息差，星期五已見港元拆息回落。小弟第一份工作在某小型中資銀行炒房，每單同業拆借是億億聲，甚至碼碼聲（一碼是1000球，10億），和每月人工相比心理反差很大。記住是十多年前的小型銀行，也有如此規模。同業拆借市場銀碼之大，外人很難想像。

高銀撻訂影響不及東亞盈警

還有是高銀（0530）耐人尋味的撻訂，時機敏感，官方解釋也提到近日政局，難免令人充滿聯想。小弟並非地產專家，不敢妄論，但從來官方解釋可信性不高，特首腳痛高官患病CEO要陪屋企人，全部是門面工夫。網友評曰2500萬訂金也不要，只能說句有錢人的世界和我們不一樣，地皮價值超過100億，2500萬的確是散紙。

說到這裏，小弟好像很樂觀，但為何仍認為股市將調整？小弟不認為遊行示威提款等會影響股市，但重頭戲的確是「香港關係法」。相信大家都不太肯定美國葫蘆裏賣什麼藥，但若真的取消此法，就算不打擊經濟，也足夠市場嚇餐飽。當然還有反覆無常的中美貿易談判，忽然爆出壞消息的可能絕對存在。喜不喜歡美國也好，人家仍是無可爭辯的龍頭大哥，所以值得留意的是「香港關係法」和貿易談判，而不是有多少人沽港紙保平安。

人幣跌多升少 影響企業盈利

除了中美關係外，看基本因素，恒指短期也是利淡因素極多。東亞的盈警重要性遠超於高銀撻訂，但發盈警時已是星期四，香港局勢已較穩，所以也沒太多人關心。况且東亞已不是藍籌，大跌9%也好，對恒指影響是零。

但東亞的盈警是因為內地房地產貸款，顯示內地經濟相當疲弱，加上孳息曲線如此平坦，銀行息差受壓，眾銀行股難有運行。另外，高銀的撻訂不宜過分演繹，但另一客觀事實是樓價指數也由高位急回。爆煲大調整言之過早，但地產股短期也難以吸引投資者。還有，人民幣仍然是跌多升少，恒指過半比重是人民幣盈利公司，負面影響是直接的。以上種種，應會在第二季業績反映，分析員也開始下調盈利預測。

哪為何中期小弟仍然不太悲觀？答案仍是因為息口。美國短息似乎無甚上升空間，問題只是何時減息。長債息口更是跌至近2厘。還是那句，焗大家賭博。不買港股，買美股當然也可以。但什麼也不買，則幾可打定輸數，生活水平將會下降。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

康證投資研究部董事

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[李聲揚 股市非常道]