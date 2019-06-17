經濟
李聲揚 股市非常道

投資策略

下一篇 上一篇

李聲揚﹕港股短期料有像樣調整

【明報專訊】近期兩期專欄（〈港日韓三地韓股較優〉、〈低息年代 韓大媽轉戰歐股〉）均集中談日韓股市。香港看似滿城風雨之際，本文焦點重新回到本地股市。先給結論：恒指短期（數星期內）應有像樣（5%至10%）的調整，但年初小弟認為恒指全年可錄得升幅的預測，維持不變。

少談政治，但客觀的事實是今次的示威者相當和平，不要說和外國相比，和2016年旺角的情况也不能相比。聲稱這類事件影響股市，並沒有多大說服力。事實上，6月9日的遊行後，上星期恒指先升後跌，但全星期埋單仍有進帳，遊行後的星期一更錄得近期少有的大升幅。

衝擊聯匯中資行提款 作用微

至於齊齊沽港元買美元衝擊聯匯，挾高港紙拆息，往中資銀行提款等動作，若是政治表態當然是悉隨尊便，若是個人資產配置也是自負盈虧，無所謂對錯。但提到要衝擊制度，已有不少文章指出不切實際。中銀（2388）股價全星期持平，甚至已計及東亞（0023）盈警拖累的影響。而港元甚至是升至半年高位，金管局的銀行體系結餘也未有變動。

倒是港元拆息的確抽上，甚至一度出現港元拆息高於美元的罕見現象。原因眾說紛紜，有說是半年結、有說是阿里巴巴招股（很懷疑）、有說是銀行也謹慎一點。港元拆息高自然吸引套戥者，沽出美元並買入港元（所以港元強勢）以賺取息差，星期五已見港元拆息回落。小弟第一份工作在某小型中資銀行炒房，每單同業拆借是億億聲，甚至碼碼聲（一碼是1000球，10億），和每月人工相比心理反差很大。記住是十多年前的小型銀行，也有如此規模。同業拆借市場銀碼之大，外人很難想像。

高銀撻訂影響不及東亞盈警

還有是高銀（0530）耐人尋味的撻訂，時機敏感，官方解釋也提到近日政局，難免令人充滿聯想。小弟並非地產專家，不敢妄論，但從來官方解釋可信性不高，特首腳痛高官患病CEO要陪屋企人，全部是門面工夫。網友評曰2500萬訂金也不要，只能說句有錢人的世界和我們不一樣，地皮價值超過100億，2500萬的確是散紙。

說到這裏，小弟好像很樂觀，但為何仍認為股市將調整？小弟不認為遊行示威提款等會影響股市，但重頭戲的確是「香港關係法」。相信大家都不太肯定美國葫蘆裏賣什麼藥，但若真的取消此法，就算不打擊經濟，也足夠市場嚇餐飽。當然還有反覆無常的中美貿易談判，忽然爆出壞消息的可能絕對存在。喜不喜歡美國也好，人家仍是無可爭辯的龍頭大哥，所以值得留意的是「香港關係法」和貿易談判，而不是有多少人沽港紙保平安。

人幣跌多升少 影響企業盈利

除了中美關係外，看基本因素，恒指短期也是利淡因素極多。東亞的盈警重要性遠超於高銀撻訂，但發盈警時已是星期四，香港局勢已較穩，所以也沒太多人關心。况且東亞已不是藍籌，大跌9%也好，對恒指影響是零。

但東亞的盈警是因為內地房地產貸款，顯示內地經濟相當疲弱，加上孳息曲線如此平坦，銀行息差受壓，眾銀行股難有運行。另外，高銀的撻訂不宜過分演繹，但另一客觀事實是樓價指數也由高位急回。爆煲大調整言之過早，但地產股短期也難以吸引投資者。還有，人民幣仍然是跌多升少，恒指過半比重是人民幣盈利公司，負面影響是直接的。以上種種，應會在第二季業績反映，分析員也開始下調盈利預測。

哪為何中期小弟仍然不太悲觀？答案仍是因為息口。美國短息似乎無甚上升空間，問題只是何時減息。長債息口更是跌至近2厘。還是那句，焗大家賭博。不買港股，買美股當然也可以。但什麼也不買，則幾可打定輸數，生活水平將會下降。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

康證投資研究部董事

www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

相關字詞﹕減息 東亞 中美角力 香港關係法 港股

上 / 下一篇新聞

海外退休金引智能投顧 港暫難應用 業界：憂投資者認識不足 乏較長可靠紀錄
海外退休金引智能投顧 港暫難應用 業界：憂投資者認識不足 乏較長可靠紀錄
積金局冀提升回報 近年積極降基金收費
積金局冀提升回報 近年積極降基金收費
話你知﹕初期擬直接操盤 近年「轉型」輔助角色
話你知﹕初期擬直接操盤 近年「轉型」輔助角色
惠理：貿戰不改A股良好前景
惠理：貿戰不改A股良好前景
中證監審批加快 北上互認基金料增
中證監審批加快 北上互認基金料增
啟德商業地撻訂 陳茂波：盡快重推
啟德商業地撻訂 陳茂波：盡快重推
百達Luca Paolini：暫觀望港政局變化 長線續看好中資股
百達Luca Paolini：暫觀望港政局變化 長線續看好中資股
往績回顧﹕市場風險增 防守股未必能避險
往績回顧﹕市場風險增 防守股未必能避險
安聯杜納恩：港樓處高位 看升不理性
安聯杜納恩：港樓處高位 看升不理性
政治貿易科技 中美對峙三大戰場
政治貿易科技 中美對峙三大戰場
區塊鏈變身潮 一年未見盈利 分析：炒作概念推高股價
區塊鏈變身潮 一年未見盈利 分析：炒作概念推高股價
新世界置業區塊鏈平台 省申按揭時間
新世界置業區塊鏈平台 省申按揭時間
恒大2800億投資 新能源汽車基地
恒大2800億投資 新能源汽車基地
上周宣布準備就緒 滬倫通傳今午開通
上周宣布準備就緒 滬倫通傳今午開通
fb周內推加密幣 比特幣創逾一年新高
fb周內推加密幣 比特幣創逾一年新高
醫思醫療購市場推廣公司股權
醫思醫療購市場推廣公司股權
中國環保科技旗下醫諾醫療申清盤
中國環保科技旗下醫諾醫療申清盤
張兆聰﹕中概股回歸 港交所可展升浪
張兆聰﹕中概股回歸 港交所可展升浪
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：友邦回落見支持 Call 18755
金子：友邦回落見支持 Call 18755
張兆聰﹕黃金再下一城 美元要更弱
張兆聰﹕黃金再下一城 美元要更弱
蔡金強﹕無知而堅韌的人最可怕
蔡金強﹕無知而堅韌的人最可怕
選延期年金 分清保證與非保證回報率
選延期年金 分清保證與非保證回報率
楊書健﹕美房託ETF防守強 分散投資之選
楊書健﹕美房託ETF防守強 分散投資之選
謝偉銓﹕投地按金與比例須檢討
謝偉銓﹕投地按金與比例須檢討
陳政生﹕奧園健康有力追落後
陳政生﹕奧園健康有力追落後
黃德几﹕迅銷海外市場具增長動力
黃德几﹕迅銷海外市場具增長動力
許繹彬：無好消息 大市難反彈
許繹彬：無好消息 大市難反彈
中央谷基建 水泥股有炒作 分析：炒政策宜短線 待調整吸海螺潤泥
中央谷基建 水泥股有炒作 分析：炒政策宜短線 待調整吸海螺潤泥
陳增濤：Vieux Château Certan的陳年酒香
陳增濤：Vieux Château Certan的陳年酒香
謝紹榮：「回報主導」策劃退休可靠嗎？
謝紹榮：「回報主導」策劃退休可靠嗎？
陸振球﹕道氏理論反映美股隱憂
陸振球﹕道氏理論反映美股隱憂
陸振球﹕大灣區內房代理可留意
陸振球﹕大灣區內房代理可留意
林少陽﹕政治風波暫息 港股望反彈
林少陽﹕政治風波暫息 港股望反彈
技術取勝：港鐵守住上升軌
技術取勝：港鐵守住上升軌
看圖析市：恒指27950點之下做淡
看圖析市：恒指27950點之下做淡
潘迪藍：港獨特經濟體 合中美利益
潘迪藍：港獨特經濟體 合中美利益
蘇沛豐﹕國策利好基建業 中鐵值博
蘇沛豐﹕國策利好基建業 中鐵值博
李順威：按基金投行盤路 美股可跌未跌
李順威：按基金投行盤路 美股可跌未跌
Webb評林鄭：零價值股票
Webb評林鄭：零價值股票
劉思明﹕港股博反彈 嚴守止蝕
劉思明﹕港股博反彈 嚴守止蝕
何啟聰：資金部署博反彈 中移動購19751
何啟聰：資金部署博反彈 中移動購19751
中東局勢升溫 中海油購24981
中東局勢升溫 中海油購24981
憧憬美減息 領展Call 19019
憧憬美減息 領展Call 19019
周顯﹕惡法通過 年輕人才有機會上位
周顯﹕惡法通過 年輕人才有機會上位
何國良﹕貿戰改善短板 焉知非福？
何國良﹕貿戰改善短板 焉知非福？
張佩儀：自願醫保保費差別大 宜小心比較
張佩儀：自願醫保保費差別大 宜小心比較
王弼﹕中美離婚大局已定
王弼﹕中美離婚大局已定
曾淵滄﹕貿易持久戰受惠股
曾淵滄﹕貿易持久戰受惠股
湯文亮：撤或不撤 這是一個問題？
湯文亮：撤或不撤 這是一個問題？
陳永傑：中美較勁 息口難高企
陳永傑：中美較勁 息口難高企
廖偉強：樓市好淡因素角力
廖偉強：樓市好淡因素角力
布少明：樓價跌兩三成機會微
布少明：樓價跌兩三成機會微
李志成：短線或受壓 樓市仍堅挺
李志成：短線或受壓 樓市仍堅挺
郭思治．推介股份：小米（1810）
郭思治．推介股份：小米（1810）
梁冠業．推介股份：維達國際（3331）
梁冠業．推介股份：維達國際（3331）
李嘉廉．推介股份：中海油（0883）
李嘉廉．推介股份：中海油（0883）
涂國彬．推介股份：香港電訊（6823）
涂國彬．推介股份：香港電訊（6823）
盧楚仁：六大因素 續支持日圓做好
盧楚仁：六大因素 續支持日圓做好
龐寶林：投資級亞債更吸引
龐寶林：投資級亞債更吸引
區內客撐起 新界西北兩新盤收1200票 會德豐GRAND MONTARA仍按兵不動
區內客撐起 新界西北兩新盤收1200票 會德豐GRAND MONTARA仍按兵不動
上源新一輪賣樓沽30伙
上源新一輪賣樓沽30伙
港島大遊行 三大屋苑周末零成交
港島大遊行 三大屋苑周末零成交
BELGRAVIA四房13萬租出 呎租59元
BELGRAVIA四房13萬租出 呎租59元
6月物業買賣料6500宗 按月跌四成
6月物業買賣料6500宗 按月跌四成
OASIS KAI TAK快入伙 享開揚市景
OASIS KAI TAK快入伙 享開揚市景
栢慧豪園實呎企穩1.2萬
栢慧豪園實呎企穩1.2萬
50歲起市民再培訓免學費
50歲起市民再培訓免學費