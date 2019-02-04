楊書健﹕美房託ETF防守強 分散投資之選

單論美國股市，房託亦佔當地地產股總市值的八成左右。換句話說，美國房託是美國地產業的龍頭。出現這個狀况，當然與當地的經濟社會制度有關。除了甲級城市高樓大廈比較密集之外，美國二三線城市都以低密度發展。因此，最小型的發展商可能同時間只興建三數間獨立屋，所需資金不多，亦未必有誘因發展成上市企業。因此，轉換管理及發展商業項目的房託反而成為當地的龍頭股。

美國在1960年就已經立法成立房託制度。在1960和1970年代，當地最成功的房託是按揭房託。按揭房託向銀行買入按揭資產，成為業主的債權人。按揭房託的日常管理比較簡單，管理人毋須管理租約或資產更新。因此，在當初房託制度上未完善的時候，就只有按揭房託才能順勢跑出。

房託物業多元化 間接投資美經濟

這類房託雖然後來被MBS等按揭證券產品所取代，現時只剩下幾隻，但在當年卻維持了房託制度的活力，吸引了地產界同業思考如何改進房託制度。經過三次的修例改革之後，在1984年之後，其實美國房託的法律制度已經趨向現代化。1990及1991年美國經歷了小型銀行倒閉潮，市面出現了大量商業地產資產，就催生了現代房託。分析師及學者都會同意，1993年Kimco在美國上市，乃是房託現代化的里程碑。

經過20多年的發展，美國房託早已成為多元化板塊。除了我們熟悉的寫字樓、商場、物流物業房託之外，當地亦有不少較為另類的選擇。低密度的有伐木場和廣告牌房託，高密度的又有醫院和監獄房託。基本上，只要擁有地權、建有建築物、收到租金的資產，都可能變成房託。因此，投資美國房託其實已經是間接投資在整個經濟體之上。

一般本港讀者，未必有時間和精力去逐隻美國房託分析，亦可考慮在美國上市的房託指數ETF。這類基金買賣程序與一般股票類似，只要可以在美國股票市場交易就能投資。基金一般直接追蹤指數，按每一隻房託在基金的比重持股。因為沒有基金經理操盤，所以收費一般較為便宜。巴菲特在公開場合亦經常說，沒有時間分析股票的投資者應該考慮ETF。

當地租約較長 防守力較佳

投資美國房託ETF，主要收入就是各類房託租金收入。美國租約一般較長，動輒以5年、7年、10年計算，防守力較高，所以特別適合作為投資者分散投資的第一步。

安泓投資總監

港大房地產及建設系客席副教授

[楊書健 泓觀亞太]