選延期年金 分清保證與非保證回報率

保監所指的客觀標準之一，就是年金保單的內部回報率（IRR）。根據保監局的《合資格延期年金保單指引》，保險公司必須在產品小冊子內，披露內部回報率的保證部分（即保證內部回報率），及總預計收益（即總內部回報率）。

市場上現有的合資格延期年金保單中，各有不同設計和保障項目，而基本組成部分則包括供款期、累積期、年金期等。這些產品必須符合指引的規定，例如供款期須為5年或以上、年金期須於領取人50歲或以上時開始、派發期不少於10年等，以達至年金作為退休保障工具的目的。

非保證回報 受公司投資回報影響

為方便市民比較不同年金產品，需要訂立劃一的標準，就是把全期保費及年金收入作出年度化的回報計算。內部回報率愈高，產品吸引力自然愈大，而年金的保證成分愈高，偏離總預計收益的機會便愈低。在任何情况下，保險公司必須支付保證金額，以履行保單合約；至於非保證回報，則受保險公司的投資回報、理賠等因素影響，可能與原先預計的有很大出入。

由投資者教育中心管理的「錢家有道」網站指出，總回報、紅利、獎賞或許看似吸引，卻沒有反映時間因素。假設投入相同的本金，1年後派發1萬元，跟10年後才派發相比，即使兩者金額一樣，回報率卻完全不同。保監局又指出，市民可在保險公司網頁參考其分紅保單的分紅實現率，以了解其過去非保證回報是否理想。

退休儲備金 以穩健為首要

經濟環境時有改變，要在投資市場長期獲利並非不可能，但絕不容易，尤其是作為退休儲備的資金，一定要以穩健作為首要的考慮因素。此之所以，市民應小心分辨年金派發金額中，有多少屬保證及非保證部分。再者，延期年金保單的最高價值，是在供款期及累積期過後，開始派發年金時才能達到，建議投保人勿將之與短期儲蓄產品混淆，僅考慮短期稅務扣減及短期回報利益。

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